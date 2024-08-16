"صحة "الكويت: ننسق مع الشركاء الدوليين للتأهب لجدرى القرود

إيمان حنا

أفادت وزارة الصحة الكويتية بأنها تتابع عن كثب تطورات تفشي مرض جدري القردة في عدة دول أفريقية، وذلك على وقع الإعلان بأن تفشي المرض أصبح "حالة طارئة صحية عالمية"، وظهور سلالة جديدة للمرض. وفق "الأنباء الكويتية" .

وأكدت الوزارة أنها تنسق وبشكل مستمر مع الشركاء الدوليين في المركز الخليجي للوقاية من الأمراض، وكذلك مع منظمة الصحة العالمية، لمراقبة الوضع والتأهب والاستعداد وفقا للمستجدات الوبائية، وأن مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها (CDC) يعمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية لتعزيز الجهود الوطنية للوقاية من الأمراض المعدية والتصدي لها.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن جدري القردة (إمبوكس) هو مرض فيروسي له نوعان فرعيان، يتسبب في ظهور طفح جلدي وبثور وآفات مخاطية، ويرافقه حمى وصداع وآلام عضلية، وضعف وتضخم في الغدد الليمفاوية.

كما أوضحت أن المرض يمكن أن ينتقل من خلال المخالطة الجسدية لشخص مصاب، أو حتى اللمس، كما يمكن أن ينتقل عبر الإفرازات التنفسية، مضيفة انه يتم تأكيد التشخيص والإصابة بالمرض من خلال اختبار فحص البلمرة المتسلسل (PCR)، ويعالج المرض من خلال الرعاية الداعمة والحد من الأعراض، أو عبر استخدام مضادات الفيروسات لبعض الحالات.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الوقاية من المرض عن طريق الحفاظ على نظافة اليدين بشكل مستمر، باستخدام الماء والصابون أو المطهرات الكحولية، وتجنب العلاقات المحرمة، والابتعاد عن الاتصال الجسدي المباشر مع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض. كما أوصت بتوخي الحذر عند السفر إلى الدول التي سجلت حالات إصابة بالمرض.

وختاما، أكدت الوزارة أنها ستبقى على تواصل مستمر والتزويد بالمستجدات في حال وجود أي تطورات في الوضع الوبائي، متمنية للجميع موفور الصحة والسلامة.