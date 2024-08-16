صحة القليوبية: حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من مليون خدمة طبية خلال أسبوعين

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تقديم 1026771 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء الخميس 15 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الحملة قدمت أمس الخميس 61287 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 324261 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية، و208888 خدمة من خلال قطاع تنظيم الأسرة.

وأضاف، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 171486 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 121203 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي خدمات تنوعت بين 106355 تطعيمات روتينية، و593 مرور علي المنشآت الغذائية، بالإضافة إلي 325 مرورا خاص بأعمال صحة البيئة، ألي جانب تقديم 85401 خدمة لرعاية الأمومة والطفولة، والكشف عن 5570 مواطن خلال القوافل العلاجية، بالإضافة إلي 2689 خدمة خاصة بمكافحة الأمراض المتوطنة.



وأضاف وكيل الوزارة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».