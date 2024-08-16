شروط هامة حددها قانون المرور لترخيص قيادة سيارة تكريم الموتى.. تعرف عليها

كتب أحمد إسماعيل

يتساءل العديد من الأشخاص المقبلين على شراء مركبة جديدة عن الشروط والأحكام الواجب توافرها لطلب ترخيص قيادة مركبة نقل بطىء، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية أبرز تلك الشروط.

حددت المادة 48 من قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل صادر في 27 ديسمبر عام 2021، أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطىء، وهى:

(١)رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى.

(٢)رخصة قيادة عربة نقل.

(٣)رخصة قيادة دراجة نقل.

ويشترط فى طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

(١)ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية.

(٢)لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة.

(٣)اجتياز اختبار فنى فى قيادة النوع الذى يطلب الترخيص له بقيادته وفى قواعد المرور وآدابه.

(٤)ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت سنة على تنفيذ العقوبة أو على سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة.

ويحمل قائد عربات الركوب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات والبيانات التى تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها ويجب أن تكون العلامة ظاهرة وبياناتها واضحة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى إلمامه بقواعد المرور وآدابه.



