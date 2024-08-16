اليوم السابع
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الجمعة، 16 أغسطس 2024 11:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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شركة الطيران "كندا جتلاينز" تعلق أنشطتها بسبب عجز فى التمويل

الجمعة، 16 أغسطس 2024 10:34 ص
شركة الطيران "كندا جتلاينز" تعلق أنشطتها بسبب عجز فى التمويل خطوط الطيران الكندية ـ صورة أرشيفية
اوتاوا (أ ش أ)

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قررت شركة الطيران الكندية "كندا جتلاينز" تعليق جميع رحلاتها الجوية بشكل فورى لعجزها عن الحصول على التمويل اللازم لمواصلة أنشطتها.

وذكر "راديو كندا الدولي" أن الشركة أوصت عملاءها بالاتصال بجهة إصدار بطاقات الائتمان الخاصة بهم لاسترداد قيمة تذاكر الطيران الخاصة برحلاتها التي تم الغاؤها.

واستقال أربعة من مديري شركة "كندا جتلاينز" ، بما في ذلك رئيسة مجلس الادارة بريجيت جورش يوم الاثنين الماضي . وتم وقف التداول على أسهمها أمس في بورصة نيو الكندية.

تجدر الاشارة الى أن الرحلة الافتتاحية لشركة "كندا جتلاينز" التي يقع مقرها الرئيسي في ميسيسوجا ، أونتاريو، انطلقت في سبتمبر 2022.
 







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