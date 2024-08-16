شركة الطيران "كندا جتلاينز" تعلق أنشطتها بسبب عجز فى التمويل

اوتاوا (أ ش أ)

قررت شركة الطيران الكندية "كندا جتلاينز" تعليق جميع رحلاتها الجوية بشكل فورى لعجزها عن الحصول على التمويل اللازم لمواصلة أنشطتها.

وذكر "راديو كندا الدولي" أن الشركة أوصت عملاءها بالاتصال بجهة إصدار بطاقات الائتمان الخاصة بهم لاسترداد قيمة تذاكر الطيران الخاصة برحلاتها التي تم الغاؤها.

واستقال أربعة من مديري شركة "كندا جتلاينز" ، بما في ذلك رئيسة مجلس الادارة بريجيت جورش يوم الاثنين الماضي . وتم وقف التداول على أسهمها أمس في بورصة نيو الكندية.

تجدر الاشارة الى أن الرحلة الافتتاحية لشركة "كندا جتلاينز" التي يقع مقرها الرئيسي في ميسيسوجا ، أونتاريو، انطلقت في سبتمبر 2022.

