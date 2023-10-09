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شركة طيران كندا تلغى جميع رحلاتها إلى الاحتلال الإسرائيلى

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 07:43 ص
شركة طيران كندا تلغى جميع رحلاتها إلى الاحتلال الإسرائيلى الخطوط الجوية الكندية - أرشيفية
وكالات

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أعلنت شركة طيران كندا أنها ألغت جميع رحلاتها إلى تل أبيب، لتنضم بذلك إلى عدد من شركات الطيران الدولية الأخرى التي علقت رحلاتها إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت شركة الطيران الكندية، إنها ستقوم بتعديل رحلاتها وخططها بينما تراقب الوضع في إسرائيل، وسيُسمح للمسافرين الذين يسافرون من وإلى تل أبيب بإجراء تغييرات على خططهم وطلب استرداد الأموال.

ولدى شركة طيران كندا حاليًا 10 رحلات أسبوعية مخططة للمغادرة من كندا إلى تل أبيب يوميًا و3 مرات في الأسبوع من مونتريال.

كما أوقفت يونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز رحلاتهما إلى تل أبيب، وأيضا ألغت خطوط دلتا الجوية وإير مالطا وشركة الطيران البرتغالية TAP رحلاتها إلى الاحتلال الإسرائيلي.

 


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