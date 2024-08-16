سول تسجل أطول سلسلة من ظاهرة الليالى الاستوائية منذ 118 عاما

سول (أ ش أ)

شهدت عاصمة كوريا الجنوبية "سول" استمرار ظاهرة الليالى الاستوائية لليوم الـ 26 على التوالى، لتسجل بذلك أطول سلسلة من الليالى الاستوائية منذ 118 عاما.

وأفادت هيئة الأرصاد الكورية اليوم الجمعة، بأن سول شهدت ليلتها الاستوائية الـ 26 على التوالي بين أمس الخميس واليوم، وذلك بعدما تم تسجيل أول ليلة مماثلة في 21 من شهر يوليو الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) أن هذا يعادل الرقم القياسي السابق المتمثل في 26 يوما وتم تسجيله في عام 2018، والذي يعد الأطول منذ بدء رصد الأرصاد الجوية الحديثة في سول عام 1907.

وأشارت إلى أنه في عام 2018، استمرت الليالي الاستوائية 26 يوما على التوالي من 21 يوليو حتى 15 أغسطس.. إلا أنه من المرجح أن تستمر سلسلة الليل الاستوائي هذا العام مع توقعات بأن تظل درجات الحرارة خلال الليل أعلى من 25 درجة مئوية حتى الأسبوع المقبل.

كما شهدت مدينة "بوسان" الواقعة جنوب شرقي البلاد ليلة استوائية أخرى لليوم الـ 22 على التوالي، لتسجل بذلك رقما قياسيا لليالي الاستوائية المتتالية منذ بدء رصد الأرصاد الجوية الحديثة في المدينة في عام 1904.

يشار إلى أن الليلة الاستوائية تحدث عندما تظل درجة الحرارة الصغرى أعلى من 25 درجة مئوية من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة التاسعة صباح اليوم التالي.