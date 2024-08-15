كوريا الجنوبية: إصابة أكثر من 2503 أشخاص بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أ ش أ

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس، إصابة أكثر من 2503 أشخاص في الفترة من 20 مايو الماضي إلى 13 أغسطس الجاري لأسباب يشتبه في صلتها بالحرارة الشديدة، بزيادة 13.8% عن نفس الفترة من العام الماضي (2,200 مريضا).

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " أنه تم الإبلاغ عن 88 حالة إصابة جديدة بأمراض مرتبطة بالحرارة، بما في ذلك حالة وفاة واحدة، خلال يوم 13 أغسطس وحده.

وذكرت الوزارة أنه من المتوقع أن تستمر موجة الحر الشديد في معظم مناطق البلاد مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة العظمى إلى حوالي 35 درجة مئوية مع حدوث الليلة الاستوائية في العديد من المناطق، وتشهد أجزاء في إقليم جولا وجزيرة جيجو، جنوب البلاد أمطارا بغزارة تصل إلى أكثر من 30 مليمترا في الساعة.