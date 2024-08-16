روسيا تدعو خبراء حقوق الإنسان الأمميين لتوضيح الحقائق بشأن كورسك

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا دعت خبراء من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى البعثة الدائمة الروسية في جنيف لتقديم الحقائق بعد طلبهم زيارة مناطق بريانسك وبيلجورود وكورسك.



وقالت زاخاروفا -في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن الخبراء لم يكونوا مهتمين بحقوق الإنسان مرة أخرى، على الرغم من العمل الإرهابي الواضح الذي ارتكبه نظام كييف ضد سكان كورسك. نحن نتعامل مع استخدام قضايا حقوق الإنسان كأداة سياسية، لذلك سيجري استقبال الخبراء في بعثتنا الدائمة في جنيف وتزويدهم بالحقائق للقضاء على أميتهم".



يُشار إلى أنه في وقت سابق أرسل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة طلبا إلى موسكو للسماح لموظفيه بزيارة مناطق كورسك وبيلجورود وبريانسك لتقييم وضع حقوق الإنسان في ظل الأعمال العدائية في هذه المناطق.



وقد بدأت القوات الأوكرانية هجوما كبيرا على منطقة كورسك في 6 أغسطس، وصدرت تحذيرات متكررة من هجوم صاروخي في المنطقة منذ ذلك الحين، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ على المستوى الفيدرالي هناك، وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن معظم السكان أعيد توطينهم مؤقتا بعيدا عن المناطق الحدودية وهم الآن بعيدون عن الأذى.