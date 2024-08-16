رئيس «الملكية الفكرية»: الرئيس السيسي وجه بلجنة لوضع إستراتيجية للملكية الفكرية فى مصر

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن قانون 82 للحماية الفكرية جمع كل القوانيين السابقة تحت مظلة واحدة، وأصبحت قانون للملكية الفكرية، مشيرًا الى أنها كانت علامة مهمة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «العاشرة»، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، قائلًا: «مر وقت طويل منذ عام 2002 وحتى وصلنا الى مرحلة كان لابد أن تكون هناك وقفة فى ملف الملكية الفكرية، أولًا هى إستحقاق دستوري، فالدستور نص صراحًة على أن حماية الملكية الفكرية بل وإنشاء جهاز مصري للملكية الفكرية، وهى موجودة فى الدستور منذ عام 2014، وهو إستحقاق مجتمعي».

وتابع: «من حق الأشخاص أن تكون لهم حماية وللحفاظ على سمعة للدولة، ومصر دولة رائدة، وكان لابد أ نتكون هناك وقفة، والوقفة جاءت بتوجيه رئاسي من السيد الرئيس، حيث وجه ان تكون هناك لجنة تعمل على وضع إستراتيجية للملكية الفكرية فى مصر».

وأكمل: « تم تشكيل لجنة تابعة لدولة رئيس الوزراء برئاسة مستشار فى هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعملت هذة اللجنة على مدى عامين، وشرفت بعضوية هذة اللجنة بعد بدايتها بفترة قليلة، وأعتقد أنها كانت نموذج لعمل جماعي متميز، تم فيه تمثيل كل الجهات المعنية بملف الملكية الفكرية فى مصر».