جامعة قناة السويس من أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم بتصنيف شانغهاى 2024

الإسماعيلية -صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن إنجاز جديد للجامعة فى ظهورها بتصنيف شانغهاى العالمى (ARWU) في الفئة 901-1000 على المستوى العالمي من بين 2500 جامعة عالمية، والرابع مكرر بين 8 جامعات مصرية فقط تم تصنيفها لعام 2024 والثامن أفريقيا، وذلك طبقا لتقرير الأكاديمي لتصنيف شنغهاي لعام 2024.

وأضاف الدكتور ناصر مندور أن إدراج جامعة قناة السويس لأول مرة في تصنيف شانغهاى الأكاديمي للجامعات يُعد تحقيقاً لتقدم ملحوظ فى أداء جامعة قناة السويس في التصنيفات العالمية بعد ظهورها لأول مرة أيضا في تصنيف ليدن الهولندى لهذا العام.

وأضاف "مندور" أن إدراج جامعة قناة السويس في هذا التصنيف يمثل دليلاً واضحاً على تفوق باحثي الجامعة عالمياً في المجالات البحثية المختلفة ، حيث تم أدراج الاستاذ الدكتور محمد عبد الدايم، الأستاذ بكلية الطب البيطري ضمن أفضل 1% عالما الأعلى استشهادا والذي تم اختيارهم من قِبل Clarivate™.

وأضاف الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن التصنيف يوضح زيادة معدلات النشر لباحثي جامعة قناة السويس لأوراق بحثية في مجلات Nature أو Science

وتابع "محمد سعد" معلنا عن حصول جامعة قناة السويس المركز الرابع محليا، بالإضافة إلى المعدل الكبير من الأوراق البحثية المفهرسة في Science Citation Index-Expanded™ وSocial Science Citation Index™ (SSCI) في Web of Science.

فيما أوضح الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي أن تصنيف شانغهاى للجامعات يقوم من خلال العديد من مؤشرات الأداء الأكاديمي أو البحثي.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة الهام الخواص مدير وحدة التصنيف الدولي أن هذه المؤشرات التي يعتمد عليها التصنيف تشمل خريجي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس الحائزين على جوائز نوبل وميداليات فيلدز، والباحثين الأكثر استشهادًا، والأوراق المنشورة في Nature وScience، والأوراق المفهرسة في مؤشرات الاستشهاد الرئيسية، والأداء الأكاديمي للفرد الواحد للمؤسسة.

