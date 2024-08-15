"جامعة القناة" تنظم دورة عن الإسعافات الأولية والإنعاش القلبى الرئوى

الإسماعيلية-صبرى غانم

تستمر جامعة قناة السويس في تقديم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز المهارات العملية والمعرفة لدى العاملين، مما يساهم في خلق بيئة آمنة وصحية للجميع.

وتماشيا مع تلك الرؤية التى يرعاها الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس تم تنظيم دورة تدريبية حول "الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي" ، بكلية الحاسبات والمعلومات، بمشاركة 20 من العاملين في الكلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية هذه الدورات في تعزيز وعي العاملين بأهمية الإسعافات الأولية، مشيرًا إلى أن هذه المهارات تساهم في إنقاذ الأرواح وتقديم الدعم الفوري في الحالات الطارئة.

وأوضح " مندور" أن سلسلة الدورات التدريبية حول الاسعافات الأولية تتم على مستوى جميع كليات الجامعة، مما يعكس التزام الجامعة بتوفير برامج تدريبية شاملة تهدف إلى تطوير مهارات العاملين والطلاب على حد سواء.

تأتي الدورة التدريبية بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على كلية الحاسبات والمعلومات.

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم أن هذه الدورة تأتي ضمن جهود الجامعة لتعزيز السلامة والصحة العامة في المجتمع الجامعي، مشيراً إلى أهميتها في رفع كفاءة العاملين وتمكينهم من التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة واحترافية.

تم البرنامج التدريبي بإشراف الدكتور نادر النمر عميد كلية الطب، والدكتورة عبير هجرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد قدّمت الدورة الدكتورة نهال شكري إسماعيل، المدرس المساعد بقسم الطوارئ بكلية الطب، حيث تناولت خلالها أسس الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

وأشرف على التنفيذ داخل كلية الحاسبات والمعلومات الدكتور محمد عبدالله، وكيل كلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة نيفين أمين، أمين الكلية.

نظم للدورة المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة و الأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

