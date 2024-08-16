جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول "الغذاء الصحى السليم والسلامة البدنية"

الإسماعيلية-صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس، ندوة توعوية بعنوان "الغذاء الصحي السليم والسلامة البدنية"، بالتعاون بين إدارة الإتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، بمديرية التربية والتعليم في إطار مبادرة "نوار ونوارة" تحت شعار "من حقي حياة أفضل" للتوعية بحقوق الطفل من خلال ورش عمل تفاعلية.



وأكد الدكتور ناصر مندور أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الوعي الصحي بين الطلاب وأفراد المجتمع، مشددًا على ضرورة الإهتمام بالغذاء الصحي كأساس لبناء مجتمع سليم وقادر على مواجهة التحديات الصحية.

وأشار "مندور" إلى أن الجامعة ستواصل جهودها في تنظيم مثل هذه الندوات والورش التفاعلية التي تساهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الوعي الصحي.

وقدمت خلالها الدكتورة هدير حسين سليمان خليل، المدرس المساعد بكلية التمريض، محاضرة تناولت فيها مجموعة من المحاور الأساسية، منها: مكونات وعناصر الغذاء الصحي السليم، وأهمية الغذاء الصحي في بناء الجسم، وبعض العادات الصحية الخاطئة التي يجب تجنبها، بالإضافة إلى مسببات الأمراض الوبائية وكيفية الوقاية منها، وأهمية البعد عن العدوى ومصادرها.

تأتي هذه الندوة في إطار حرص جامعة قناة السويس على تحقيق التنمية المستدامة والتوعية الصحية، وتعزيز حقوق الطفل في الحصول على المعلومات اللازمة لضمان حياة صحية وسليمة وأشرف على تنفيذها الأستاذة ايفون حبيب مدير إدارة الإتصالات والمؤتمرات بالجامعة.

