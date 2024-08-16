اليوم السابع
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الجمعة، 16 أغسطس 2024 01:03 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تعرف على خطة جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث خلال العام المقبل

الجمعة، 16 أغسطس 2024 12:00 ص
تعرف على خطة جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث خلال العام المقبل جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تهدف جامعة الإسكندرية إلى تطوير التعليم والبحث العلمى وتخريج طلاب متميزين فى كل المجالات مواكبين لسوق العمل.

وينشر "اليوم السابع" خطة جامعة الإسكندرية لملف الدراسات العليا والبحوث..

 

1- استخدام العلم من أجل تحقيق التنمية المستدامة

2- استخدام تقنيات الطاقة المتجددة وممارسات الزراعة الذكية المستدامة إلى الإنجازات الكبيرة فى الحفاظ على البيئة

3-  استخدام البنية التحتية المرنة

4- تسخير التخصصات العلمية من البيولوجيا والكيمياء إلى العلوم الهندسية والاجتماعية لتطوير حلول شاملة

5- العمل على إيجاد التوازن بين السلامة البيئية والازدهار الاقتصادى والعدالة الاجتماعية

6-  التعاون بين التخصصات المختلفة أصبح أمرا ضرورياً فى معالجة تحديات الاستدامة المعقدة

7- تعزيز الشراكات بين العلماء وصناع السياسات والشراكات والمجتمع المدنى







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