تعرف على خطة جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث خلال العام المقبل

تهدف جامعة الإسكندرية إلى تطوير التعليم والبحث العلمى وتخريج طلاب متميزين فى كل المجالات مواكبين لسوق العمل.
وينشر "اليوم السابع" خطة جامعة الإسكندرية لملف الدراسات العليا والبحوث..
1- استخدام العلم من أجل تحقيق التنمية المستدامة
2- استخدام تقنيات الطاقة المتجددة وممارسات الزراعة الذكية المستدامة إلى الإنجازات الكبيرة فى الحفاظ على البيئة
3- استخدام البنية التحتية المرنة
4- تسخير التخصصات العلمية من البيولوجيا والكيمياء إلى العلوم الهندسية والاجتماعية لتطوير حلول شاملة
5- العمل على إيجاد التوازن بين السلامة البيئية والازدهار الاقتصادى والعدالة الاجتماعية
6- التعاون بين التخصصات المختلفة أصبح أمرا ضرورياً فى معالجة تحديات الاستدامة المعقدة
7- تعزيز الشراكات بين العلماء وصناع السياسات والشراكات والمجتمع المدنى
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