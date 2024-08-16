تطورات إيجابية فى "مفاوضات غزة" على صفحات اليوم السابع غدا

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، السبت، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها فى البيان المشترك بين مصر وقطر وأمريكا الذى أفرز عن تطورات إيجابية فى "مفاوضات غزة".

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..

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تكريم مستحق للراحل شوقى حجاب والمطرب محمد ثروت وفاطمة المعدول وشويكار خليفة ووليد طاهر.. المهرجان يقدم التحية للراحل سمير غانم وماما نجوى ومحمد فوزى وشخصية كيكو تستقبل الأطفال

تطورات إيجابية فى "مفاوضات غزة"

بيان مشترك بين مصر وقطر وأمريكا: محادثات الدوحة أجريت فى أجواء إيجابية.. واشنطن قدمت اقتراحا "يقلص الفجوات".. وكبار المسئولين من حكومات البلدان الثلاثة سيجتمعون مرة أخرى فى القاهرة خلال أيام

وزيرة التنمية المحلية لـ"اليوم السابع":

حملة إعلامية كبرى بالتعاون مع "المتحدة" للتوعية بقانون التصالح سبتمبر المقبل

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ارتفاع متواصل للجامعات فى العديد من التصنيفات الدولية الأجنبية

وزير الخارجية يزور لبنان لتقديم الدعم والعمل على خفض وتيرة التصعيد فى المنطقة

وزير البترول: إعلان سيناء منطقة خالية من التلوث البيئى بحلول الربع الثانى من 2025

وزيرة البيئة: منح رخصة لشركات تجميع زيوت الطعام المستعملة لإعادة تدويرها كوقود للطائرات

رئيس قطاع المعاهد: التعليم الأزهرى يسير بخطى ثابتة ولدينا نظام متميز للامتحانات

محادثات جنيف لوقف حرب السودان تتواصل فى غياب ممثلى الجيش

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