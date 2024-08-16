تجهيز الوحدة الحسابية لقطاع الرعاية الصحية بإدفو فى أسوان.. اعرف التفاصيل

أسوان- صلاح المسن

يواصل فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، الاجتماعات التوجيهية لجميع منشآت الهيئة في المحافظة، وتم متابعة تجهيزات الوحدة الحسابية لقطاع إدفو، بالإضافة متابعة تنفيذ خطط العمل لشهر أغسطس، والتأكيد على أهمية الالتزام بخطط العمل الشهرية، وأهمية المتابعة الدورية لأراء المنتفعين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة.

في نفس السياق، تفقد الدكتور عمرو مصطفى فيصل، مسئول التقييم والمتابعة وعضو المكتب الفني، وذلك نائبا عن مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، سير العمل في مختلف أقسام وحدة طب أسرة عنيبة، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة أسوان.

شملت الجولة التفقدية، قسم الطوارئ وعيادات الأسنان وطب الأسرة، كما تفقد مسئول التقييم والمتابعة بفرع الرعاية الصحية بأسوان، أقسام المعامل والصيدلية ، وتابع الخدمات الطبية المقدمة بهم .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، لضمان متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأفضل كفاءة.



