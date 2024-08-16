بعد تورط فتوح.. أشهر 4 لاعبين لكرة القدم صدر ضدهم أحكام بتهمة القتل الخطأ

كتب - أحمد عبد الهادى

هناك عدد من اللاعبين المشهورين الذين تورطوا في قضايا قتل خطأ، مثل ما حدث مع لاعب الزمالك أحمد فتوح بعد تورطه فى قتل شخص بالخطا نتيجة القيادة تحت تأثير المخدر، وصدر ضدهم أحكام قانونية، إليكم بعض الأمثلة البارزة:

1.برونو فرنانديس دي سوزا (برونو)- حارس مرمى برازيلي سابق، تورط في قضية قتل صديقته السابقة، وشارك في عملية إخفاء جثتها، صدر ضده حكم بالسجن لفترة طويلة، مما أنهى مسيرته الكروية.

2. ماركوس ألونسو- لاعب كرة القدم الإسباني والمدافع في نادي تشيلسي الإنجليزي، تورط في حادث سير في مدريد عام 2011، تسبب في وفاة فتاة، تم توجيه تهمة القتل الخطأ إليه وحُكم عليه بالسجن، ولكن تم تقليل العقوبة لاحقًا وغرم ماليًا.

3. لي سونغ جين- لاعب كرة القدم الكوري الجنوبي السابق، تورط في حادث سير أدى إلى وفاة شخص. صدر ضده حكم بالسجن لمدة قصيرة وتم الإفراج عنه بعد فترة.

4. لوكاس هيرنانديز- لاعب كرة القدم الفرنسي، تورط في حادث سير أدى إلى وفاة شخص. تم الحكم عليه بالسجن لفترة قصيرة، لكنه استأنف الحكم وتم الإفراج عنه لاحقًا.