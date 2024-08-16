بعد افتتاح مسجد جديد اليوم.. "أوقاف أسوان": افتتاح 162 مسجدا حتى الآن

أسوان - عبد الله صلاح

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان ، والدكتور محمود عبد الرحيم مدير الإدارات بمديرية الأوقاف ، وبحضور القيادات الدينية والتنفيذية والمجتمعية بإفتتاح مسجد الصالحين بعزبة سليم جودة بقرية الحجز بحرى.

يقع المسجد الجديد، على مساحة 170 م2 ، وتم إنشاء المبانى والتشطيبات المختلفة بالجهود الذاتية ، حيث قام بإلقاء خطبة الجمعة الشيخ ، والتى جاءت بعنوان " كَيْفَ تَكُونُ مَحْبُوبًا عِنْدَ اللهِ.. وَإِذَا أَحَبَّكَ اللهُ سَخَّرَ لَكَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ ".

وتجدر الإشارة إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 162 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.



_جانب من افتتاح المساجد الجديدة



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