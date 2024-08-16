افتتاح أول مبنى يضم هايبر ومركزا تكنولوجيا ومكتب تموين بأسوان بـ"حياة كريمة"

أسوان - عبد الله صلاح

افتتح اللواء ياسر عبد الشافى، المشرف على مشروعات حياة كريمة بمحافظة أسوان، والمهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين ، وعصام نحمده مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة، مبنى مكتب تموين قرية توشكى بمركز نصر النوبة والمكون من دورين.

وتم تخصيص الدور الأرضى كمنفذ " هايبر " تابع للشركة المصرية لبيع السلع الغذائية لموطنى المنطقة بأسعار تنافسية ، فيما تم تخصيص الدور الأول كمركز تكنولوجى لخدمة المواطنين لتقديم الخدمات التموينية فى سهولة ويسر ، وأيضاً مكتب للتموين وذلك بتكلفة إجمالية 5.5 مليون جنيه ، وعلى مساحة 140 متر مربع، وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة ، ليكون بذلك أول مبنى ومركز خدمة مواطنين مطور بالمحافظة.

ومن جانبه قدم اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، شكره لوزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق على الجهود الوطنية التى يتم بذلها للتخفيف على المواطنين ، وتلبية مطالبهم وإحتياجاتهم، وخاصة من السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة مراعاة للظروف المعيشية والأسرية.

وأشار، إلى أن ذلك يتواكب مع المستوى الراقى والنموذجى داخل المركز التكنولوجى لتقديم الخدمات التموينية المتنوعة فى أسرع وقت، وخاصة أنه يستفاد منه أكثر من 15 قرية بتوابعها بنصر النوبة.



‪إقبال المواطنين بعد الافتتاح



السلع الغذائية



المبنى الجديد_1



المبنى المطور



جانب من الافتتاح



عقب افتتاح المبنى الجديد



مبنى التموين ضمن حياة كريمة



