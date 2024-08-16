باحثون يطورون ذكاء اصطناعي يكتشف الأمراض من اللسان

كتبت فاطمة ياسر

طور باحثون في العراق وأستراليا نموذجًا للذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في اكتشاف الأمراض من خلال تحليل اللسان، حيث يمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي تحديد الأمراض بدقة تصل إلى 98٪.



وأوضح التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes ، أن اللسان يساعد بشكل ملحوظ في تحديد المرض المصاب به الشخص، حيث يمكن أن يكشف لون وملمس اللسان عن الأمراض الكامنة التي نعاني منها.

وأوضح علي الناجي، مؤلف الدراسة الرئيسي، الذي يدرس في الجامعة التقنية الوسطى في بغداد وجامعة جنوب أستراليا، طريقة عمل نموذج الذكاء الاصطناعي، حيث أشار إلي أن مرضى السكري لديهم لسان أصفر، بينما يعاني مرضى السرطان من لسان أرجواني مع طبقة دهنية سميكة، وعادة ما يكون لدى مرضى السكتة الدماغية الحادة لسان أحمر ذى شكل غير عادي، ويمكن تحديد فقر الدم من خلال اللسان الأبيض، بينما يمكن تحديد الحالات الشديدة من كوفيد-19 من خلال اللسان الأحمر الداكن، و يتم تحديد مشاكل الأوعية الدموية أو الجهاز الهضمي أو الربو من خلال اللسان النيلي أو البنفسجي.

وأضاف، أن الدراسة تعتمد على الممارسة الطبية الصينية التقليدية لتحديد الحالات الطبية من خلال فحص اللسان، حيث تم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي باستخدام 5200 صورة لتحديد لون وملمس اللسان وفهم الحالات الطبية الأساسية، وتم استخدام 60 صورة للسان من مستشفيين تعليميين في الشرق الأوسط لاختبار دقة نموذج الذكاء الاصطناعي.



وفي نفس السياق، أوضح جافان تشال، أستاذ بجامعة جنوب أستراليا والمؤلف المشارك في الدراسة، أنه سيتم قريبًا استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي كتطبيق للهواتف الذكية لتحديد الأمراض المختلفة، كمرض السكري والسكتة الدماغية وفقر الدم والربو ومشاكل الكبد ومشاكل المرارة وكوفيد-19.

وأضاف أنه سيضمن هذا إمكانية الوصول إلى نموذج الذكاء الاصطناعي للجميع، حيث تؤكد هذه النتائج أن تحليل اللسان المحوسب هو طريقة آمنة وفعالة وسهلة الاستخدام وبأسعار معقولة لفحص الأمراض التي تدعم الأساليب الحديثة بممارسة عمرها قرون.

