اليوم السابع
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2023 07:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

الذكاء الاصطناعى طفرة فى الكشف المبكر عن السرطان بعام 2023

السبت، 30 ديسمبر 2023 07:00 م
الذكاء الاصطناعى طفرة فى الكشف المبكر عن السرطان بعام 2023 الذكاء الاصطناعي و الكشف المبكر عن السرطان
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استطاع الذكاء الاصطناعى في عام 2023 أن يحقق طفرة تكنولوجية في جميع المجالات، ومن بين هذه المجالات الصحة والاستخدامات الطبية، حيث تم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في التجارب العلمية هذا العام، وهناك أداة جديدة تم تطويرها تساعد في اكتشاف سرطان الثدي أكثر من الفحوصات البشرية.

وبحسب موقع "News" حققت أداة الذكاء الاصطناعى التي تحمل اسم Mia وطورتها إمبريال كوليدج لندن بالتعاون مع Kheiron Medical Technologies، زيادة بنسبة 13% في تشخيص حالات سرطان الثدي المبكرة.

خلال المرحلتين التجريبيتين اكتشفت أداة الذكاء الاصطناعى "ميا" 24 حالة سرطان أخرى وأدت إلى استدعاء 70 امرأة أخرى، وفقًا لبيان صادر عن إمبريال كوليدج لندن.

ومن بين النساء اللاتي تم استدعاؤهن للاشتباه باصابتهن بأورام، تم العثور على سرطانات إضافية، مما رفع معدلات اكتشاف السرطان بنسبة 13%.

وأظهرت الدراسة أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون بمثابة شبكة أمان فعالة وأداة لمنع ظهور علامات السرطان الدقيقة.

ولأن أهم خطوة فى علاج السرطان هي الكشف المبكر، فإن فحص الثدي بالذكاء الاصطناعى يمثل خطوة كبيرة لتحويل رعاية مرضى السرطان باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.







الذكاء الاصطناعي

الكشف المبكر عن السرطان

حصاد عام 2023

الذكاء الصناعي




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة