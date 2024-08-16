الكيلو بـ 16 جنيها.. إقبال على شراء الأسماك فى أسواق دمياط والسردين الأكثر مبيعا

دمياط - هيثم مراد

شهدت أسواق الأسماك في محافظة دمياط إقبالا كبيرا من قبل الأهالي على شراء أصناف الأسماك المتنوعة، ربما كانت أسعار الأسماك داخل أسواق المحافظة سببت في الإقبال الكبير على شراؤها، بينما يظل موسم تواجد أسماك السردين أفضل فترات ترويج الأسماك في فصل الصيف داخل دمياط.

الكيلو بـ 16 جنيها

تراوحت أسعار أسماك الشبار بأسواق دمياط لتبدأ من 16 حتي 50 جنيها، بينما شهدت أسعار أسماك البوري انخفاضا طفيفا في الأسعار لتبدأ من 60 جنيها. حتي 150 جنيها حسب الحجم.

وجاءت أسعار أسماك البلطي لتبدأ من 50 جنيها حتي 85 جنيها، بينما تراجعت أسعار الجمبري لتبدأ من 60 جنيها حتي 250 جنيها حسب الحجم.

السردين أشهر أسماك الصيف في أسواق دمياط

وتأتي أسماك السردين لتحتل قائمة الاكثر مبيعا داخل أسواق دمياط، ذلك كونها اشهر أصناف الأسماك داخل السوق خلال فترة الصيف.

وتراوحت اسعار السردين بأسواق دمياط لتبدأ من 50 جنيها حتي 100 جنيها، بينما يشهد بائعي أسماك السردين اقبال كبيرا من المواطنين على شراؤها هلال هذه الأيام.

ويقول محمد البساطي بائع أسماك بدمياط: "في موسم السردين تتنافس على تقديمه بسعر مناسب، نعلم أنه موسم وأن الأهالي تنتظره كل عام".

وتابع: "أسعار الأسماك بكل عام تشهد انخفاض ملحوظ، لكننا نعامل أسماك السردين بطبيعة خاصة خلال فصل الصيف كأحد اشهر الأسماك التي يحرص المواطنين على شراؤها، بسبب تقديمه بأكثر من طريقة".

وأوضح: "الدمايطة يعشقون الملوحة في موسم السردين يرتفع الإقبال على شراؤه لهذا السبب البعض يقوم بتخزينه وتمليحه هنا سر اخر من أسرار ارتباط الأهالي بأسماء السردين".



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