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خريطة أسواق الأسماك في دمياط.. اعرف إزاى تشتري أفضل الأصناف

الخميس، 04 يناير 2024 06:00 ص
خريطة أسواق الأسماك في دمياط.. اعرف إزاى تشتري أفضل الأصناف سوق السمك
دمياط - هيثم مراد

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تشتهر محافظة دمياط بتواجد أصناف متنوعة من الأسماك، بعضها يأتى من البحر الأبيض المتوسط والبعض الآخر يأتي من خلال الصيد بشواطئ البحر الأحمر، ويهتم زوار محافظة دمياط بتناول وجبة الأسماك التي تأتي بين أولويات زوارها من أبناء المحافظات الأخري.
 
ونعرض خلال التقرير القادم أبرز أسواق محافظة دمياط لبيع الأسماك. 
 
ـ السوق الرئيسي "القنطرة" 
 
أشهر أسواق بيع الأسماك في مدينة دمياط، يقع وسط المدينة بمنطقة شارع "عبد الرحمن" الشهير بتجارة الأثاث، كما أنه يبتعد عن محطة السكك الحديدية ببضع أمتار. 
 
تتواجد داخل سوق "القنطرة" العديد من أصناف الأسماك، لكنه يمتاز بتواجد أصناف اللوت والدنيس وكذلك البوري طوال أيام السنة.
 
سوق مدينة عزبة البرج 
 
ثاني أسواق المدينة من حيث الشهرة، يعد موقعه أبرز مميزاته فهو قريب من خلقة الأسماك الرئيسية بالمحافظة والتي تستقبل مراكب الصيد فور عودتها لتقوم بعد ذلك بتوزيع حصص الأسماك على تجار دمياط والمحافظات الأخري.
 
أصناف الجمبري وأسماك التونة أشهر الأصناف التي يمكنك الحصول عليها من سوق عزبة البرج، كما يمكنك أيضا تناول وجبة أسماك "الصيجان".
 
 
سوق الأسماك بقرية شطا 
 
20 دقيقة فقط تبعده عن مدينة دمياط ويعد بوابة المدينة الشرقية، القادمون من القاهرة عبر طريق مصر اسماعيلية الصحراوى سيجدون داخل هذا السوق ما يريدون، لكنه يمتاز يتواجد أصناف الحنشان المختلفة، وكذلك أصناف متعددة من أسماك المزارع السمكية نظرا لقربه الشديد من مجمع مزارع سمكية داخل المحافظة. 
 
سوق مدينة رأس البر 
 
في فصل الصيف يشهد هذا السوق إقبالا واسعا من قبل رواد المدينة لقضاء المصيف، يقع على بعد 25 دقيقة من مدينة دمياط، لكن شهرته انحصرت في زوار رأس البر من خارج المحافظة. 
 
 
 
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أسواق الأسماك في دمياط 
 
 
 
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سوق السمك بدمياط 
 
السمك
السمك

 

 







الأسماك

أسواق الأسماك

اخبار محافظة دمياط

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رأس البر




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