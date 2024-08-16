الصين تشدد الإجراءات فى الموانئ مع زيادة حالات الإصابة بجدرى القرود على مستوى العالم

بكين (أ ش أ)

أعلنت الهيئة العامة للجمارك فى الصين عن اتخاذ إجراءات رقابة أكثر صرامة فى موانئ الدخول لمنع وصول فيروس جدرى القرود، بعد ارتفاع حالات الإصابة به على الصعيد العالمى.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن الهيئة إن الأشخاص القادمين من البلدان والمناطق التي تأكدت فيها حالات الإصابة بفيروس جدري القرود، والذين تعرضوا للفيروس أو لديهم أعراض مثل الحمى والصداع وآلام الظهر وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدي، يجب عليهم أن يعلنوا عن حالتهم للجمارك عند الدخول.

وأوضحت الهيئة في بيان عبر الإنترنت أن ضباط الجمارك سينفذون تدابير طبية وسيقومون بأخذ العينات والاختبارات بموجب الإجراءات المقررة.

علاوة على ذلك، سيتم تطهير المركبات والحاويات والبضائع الملوثة أو المحتمل أن تكون ملوثة من البلدان والمناطق التي تم الإبلاغ فيها عن حالات إصابة بجدري القرود، وفقا للإجراءات المقررة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه التدابير الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ فور الإعلان عنها في 15 أغسطس الجاري، ستكون صالحة لمدة ستة أشهر.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء الماضي أن مرض جدري القرود حالة طوارئ للصحة العامة تثير قلقا دوليا، ما يدق ناقوس الخطر بشأن احتمال تفشي المزيد من العدوى على المستوى الدولي.

وتظهر البيانات الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا أنه خلال الأسبوع الماضي وحده، تم الإبلاغ عن أكثر من 2000 حالة إصابة جديدة بجدري القرود في إفريقيا. وفي الأسبوع الماضي، كشفت المراكز أنه تم الإبلاغ عن حوالي 38465 حالة إصابة بجدري القرود و1456 حالة وفاة في إفريقيا منذ يناير 2022، ما أثر على 16 دولة على الأقل في جميع أنحاء المناطق الإفريقية الخمس.