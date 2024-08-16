السكة الحديد تعدل تركيب بعض القطارات.. اعرف التفاصيل

واعتبارًا من غدا السبت، سيتم زيادة عربات قطار 3024 الإسكندرية / القاهرة بتركيب (عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه) وبنفس جدوله الحالى.

كما تم :

- زيادة عربات قطار 3023 القاهرة / الإسكندرية ليكون بتركيب (عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه) وبنفس جدوله الحالى.

- زيادة قطار 3009 القاهرة / الإسكندرية ليكون بالتركيب (عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه) وبنفس جدوله الحالى.

- زيادة قطار 1012 القاهرة / أسوان ليكون بالتركيب 10 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى.

- زيادة قطار 3006 الإسكندرية / أسوان ليكون بالتركيب (عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه) وبنفس جدوله الحالى.

- زيادة قطار 1009 أسوان / القاهرة ليكون بالتركيب 10 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى.

- زيادة قطار 3008 الإسكندرية / أسوان ليكون بالتركيب (عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه) وبنفس جدوله الحالى.