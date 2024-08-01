هيئة السكك الحديدية تكشف تفاصيل حادث اصطدام مقطورة بقطار بين بركة السبع وقويسنا

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه في تمام الساعة ٢٢،٣٠ مساء الأربعاء الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٤ انحرفت السيارة رقم ٣٥٢٩ أدف بالمقطورة رقم ٨٩٧٤ ى ر د من الطريق الزراعي واصطدامها بجرار القطار رقم ١٩٣٦ / ٣٢٠٤ روسي مكيف مرسي مطروح / القاهرة بكم ٦٣.٢٠٠ بين بركة السبع وقويسنا.

أضافت هيئة السكة الحديدية فى بيان لها، أنه نتج عن ذلك سقوط البوجي الأمامي للجرار، وبعض التأخيرات، وكذلك إصابة سائق القطار ومساعده ونقلهم بالإسعاف إلى مستشفى قويسنا العام.

وعلى الفور تم الدفع فرق الطوارئ لإزالة آثار اصطدام العربة بالقطار من على الخط الطالع.

وجاري تشغيل الخط النازل مفرد للقطارات في الاتجاهين.



