البرلمان التايلاندى ينتخب بايتونجتارن شيناواترا رئيسة جديدة للوزراء

وكالات الأنباء

انتخب البرلمان التايلاندى اليوم الجمعة، بايتونجتارن شيناواترا، رئيسة جديدة للوزراء، خلفا لسريتا تافيسين الذى قضت المحكمة الدستورية بإقالته من منصبه لقيامه بانتهاك الدستور بتعيين وزير مدان جنائيا.

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن بايتونجتارن شيناواترا ( 37 عاما ) ستصبح بذلك ثاني سيدة تتولى رئاسة الوزراء في تايلاند بعد عمتها يانجلاك شيناواترا.

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت، أمس الأول الأربعاء، قرارا بإقالة رئيس الوزراء، سريتا تافيسين، لانتهاكه للمعايير الأخلاقية إثر قيامه بتعيين وزير تم سجنه لفترة وجيزة في عام 2008 بتهمة ازدراء المحكمة.

ويعد سريتا تافيسين رابع رئيس وزراء تايلاندي يتم إقالته من منصبه بحكم قضائي من المحكمة الدستورية على مدار 16 عاما.