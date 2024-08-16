الأجهزة الأمنية تعيد طفلا متتغيبا لأحضان أسرته فى الغربية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية فى إعادة طفل لأهليته حيث تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية من أحد المواطنين بالعثور على (طفل) بدائرة القسم ضل الطريق من أهليته.

على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لأهليته، وتم التوصل لوالدة الطفل وأفادت بأنها حال شرائها بعض المأكولات من أحد المطاعم تركت نجلها أمام محل مجاور لبيع لعب الأطفال، وعقب خروجها فوجئت بعدم تواجده وقامت بالبحث عنه ولم تتقدم ببلاغ فى ذات الشأن، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الطفل لوالدته وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته.