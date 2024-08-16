ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وطقس حار رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

كتب – محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، ارتفاع طفيف بالحرارة ، وطقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ومتوقع غدا نشاط رياح على شواطئ بلطيم والإسكندرية والعلمين ومطروح وسرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 31.