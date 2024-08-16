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الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارًا.. والعظمى فى القاهرة 35 درجة

الجمعة، 16 أغسطس 2024 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارًا.. والعظمى فى القاهرة 35 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، الجمعة، طقسا حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع أن يشهد اليوم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 25، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31.







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