ارتفاع جديد فى أسعار بن أرابيكا بنسبة 7% بسبب موجة الصقيع فى البرازيل

فاطمة شوقى

شهدت أسعار قهوة أرابيكا، التي تمثل 60% من الإنتاج العالمي مقابل 30% لروبوستا، ارتفاعا جديدا بنسبة 7%، وهو ارتفاع أثار غضب عشاق القهوة ، حسبما قالت صحيفة لا أورياس الكولومبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر بن أرابيكا زاد بنسبة 7% وتأتى في ظل معاناة البرازيل من موجة صقيع أثارت المخاوف بشأن تأثيرها على الإنتاج.



وقال تياجو كازارينى، رئيس شركة كازاريني للتجارة،"إن احتمال حدوث الصقيع في بعض المناطق كان كافيًا لإثارة مخاوف جديدة بشأن العرض". "نحن في بيئة لا يمكن السماح فيها بالأخطاء في الإنتاج"، وقد يؤدي الصقيع إلى تفاقم الضغط على المحاصيل التي تأثرت بالفعل بالجفاف في البرازيل، مما قد يعرض الإنتاج العام المقبل للخطر.



وأشارت الصحيفة إلى أن البرازيل تنتج 35% من القهوة في العالم، لذا فإن أي مشكلة في البلاد قد تؤدي إلى عجز في العرض العالمي. وبصرف النظر عن البرازيل، يقع المنتجون الرئيسيون في آسيا؛ على سبيل المثال، تنتج فيتنام حوالي 1.5 مليون طن متري، بينما تنتج البرازيل 2.7 مليون طن متري.



وللك فتعتبر البرازيل لاعب رئيسى في إنتاج الروبوستا أيضا والذى يمثل 40% من العرض العالمى، ومعرضة للتهديد المستمر بسبب سوء الأحوال الجوية ، حيث وصل إنتاجها إلى الحد الأدنى من المستويات المنخفضة خلال 13 شهرا بسبب قلة هطول الأمطار التي كان من شأنها أن تسبب أضرارا لا يمكن إصلاحها، بالإضافة إلى ذلك ، ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف النقل.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا سيكون العام الرابع على التوالي الذي يشهد فيه العجز، والذي سيكون الأخطر و"غير المسبوق" بسبب ضعف أرقام الإنتاج العالمي. وإذا عانى المنتج الرئيسي لأرابيكا من أزمة، فمن الممكن أن ترتفع الأسعار أكثر، مما يضعه في وضع مماثل لوضع سوق الكاكاو. هذا السوق ضيق للغاية بالفعل، حيث وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011 وارتفعت بنسبة تصل إلى حوالى 30% حتى الآن في عام 2024.