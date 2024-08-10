طقس معتدل وأجواء هادئة.. شواطئ رأس البر تستقبل روادها.. فيديو وصور

دمياط - هيثم مراد

تشهد شواطئ مدينة رأس البر، توافد الأسر لقضاء إجازة الصيف وسط أجواء هادئة وطقس معتدل.

وتوافد المئات من المواطنين على شواطئ المدينة المجانية، بينما بدأت الفقرات الترفيهية التي يقدمها أهالى مدينة رأس البر لزوار المدينة في الاستعداد من أجل تقديم فقراتهم لرواد الشاطئ.

رحلات البدال الشاطئية إحدي أحد الخدمات التي يقدمها أهالى المدينة لرواد الشاطئ، أصبحت عامل جذب للعديد من الأسر الراغبين في القيام بالتنزه داخل شواطئ رأس البر، 30 دقيقة ب 50 جنيها فقط لتصبح تلك الرحلات أحد الخدمات التي يأتي البعض إلي شواطئ رأس البر باحثاً عنها.



على جانب آخر قامت محافظة دمياط بتكثيف تواجد رجال الإنقاذ بطول الشاطئ، فضلا عن تواجد سيارات الإسعاف لتقديم الخدمات الصحية اللازمة حال حدوث أية طوارئ، إضافة إلي إقامة نقاط لتجميع الأطفال المفقودين خلال رحلات الأسر بشاطئ رأس البر.

حملات الفرق الطبية تجولت بين رواد المدينة لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتي شهدت تواجد 3 فرق داخل مدينة رأس البر لتقديم خدمات المبادرة للمواطنين بالمجان.

يقول أحمد راغب أحد أفراد فريق الانقاذ برأس البر: " الأجواء اليوم أكثر هدوء، الموج ليس مرتفعا لكن على البعض الالتزام بتعليمات السلامة العامة"

وتابع قائلا: " نقوم بإطلاق صافرات الإنذار حال حدوث أية طوارئ أو أن أحد الأشخاص قد تجاوز الحواجز المسموح بها،نريد فقط أن يتبع الاعلي تعليماتنا من أجل الحفاظ على سلامتهم"

وأوضح: "رحلات لانشات الإنقاذ داخل الشاطئ مستمرة بشكل دوري على مدار اليوم، نتابع خلالها حالة المواطنين داخل شواطئ المدينة، أيضا هذا يجعلنا على مقربة منهم للتدخل بصورة فورية حال حدوث أية طوارئ لا قدر الله"

واختتم الحديث قائلا: " نقدم خدماتنا مجاناً لزوار المدينة، نريد فقط أن يتبعون التعليمات المقررة والالتزام بها من أجل قضاء إجازة خالية من المتاعب".



رحلات البدال برأس البر



رواد شواطئ رأس البر