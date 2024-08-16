اليوم السابع
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الجمعة، 16 أغسطس 2024 08:48 م
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إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي فى بنى سويف

الجمعة، 16 أغسطس 2024 08:40 م
إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي فى بنى سويف إسعاف- أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، باشتباه تسمم غذائى، إثر تناولهم وجبة طعام داخل منزلهم بقرية دنديل التابعة لدائرة مركز ناصر شمال بني سويف.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد باصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام  داخل منزلهم بقرية دنديل التابعة لدائرة مركز ناصر شمال.

واستقبل مستشفي بني سويف التخصصي، المصابين وهم"حسن.ج.ع" 70سنة، و"جنات.ج.ا" 45 سنة، و"وطنية.ا.م" 80 سنة، و" أحمد.ع.ح 25 سنة، و"حسن.ع.ح" جمعه 12 سنة، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ عبر،سيارات الإسعاف فجميعهم مصابين بقئ واسهال، جاري اسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم.







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