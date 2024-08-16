اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الجمعة، 16 أغسطس 2024 12:06 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية اسعاف
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وموتوسيكل بطريق بني حسن - أولاد صقر بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أولاد صقر المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول كلا من: "جمعة علي" 27 عاما، و"أحمد السيد" 10 أعوام، ووالده "السيد عثمان" 39 عاما، مقيمين بمركز أولاد صقر، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وموتوسيكل بطريق بني حسن - أولاد صقر بمركز أولاد صقر، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

 







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