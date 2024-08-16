آخر موعد لرفع درجات اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بالمنصورة اليوم

الدقهلية - سارة الباز

صرح الدكتور أحمد الطنبولى، أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، ورئيس كنترول قدرات كلية التربية الرياضية فى تصريح خاص لـ اليوم السابع أن آخر موعد لرفع نتائج اختبارات القدرات بالكلية على موقع التنسيق الرئيسى بالقاهرة اليوم الجمعة، لافتا إلى إمكانية مد الاختبارات ليوم السبت، أو الأحد المقبل حال طلب أكثر من كلية لذلك، مع وجود إقبال كبير من الطلاب.

وأشار إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للكلية لأداء اختبارات القدرات كل عام تتراوح ما بين 3500 إلى 5000 طالب وطالبة، يتم قبول وقيد ما بين 1500 إلى 2000 طالب وطالبة فقط بالفرقة الأولى.

وأوضح طبيعة الدراسة داخل الكلية، والتي يدرس طالب الفرقة الأولى، والفرقة الثانية فيها جميع الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى مجموعة من المواد النظرية المرتبطة بالمجال الرياضي في المجال الصحي، ومجال علم الحركة، ومجال علم النفس، ومجال الترويح الرياضي، ومجال طرق التدريس، ومجال التدريب الرياضي، وفي السنة الدراسية الثالثة يتخصص الطالب في أحد الأقسام الثلاثة المانحة إما: قسم المناهج وطرق التدريس، أو قسم التدريب الرياضي، أو قسم الإدارة الرياضية، ويتم اختيار الرياضات، أو الألعاب، التي يفضلها الطالب؛ للتخصص فيها في الفرقة الثالثة، والرابعة.