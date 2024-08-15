تفاصيل اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة.. صور

الدقهلية – سارة الباز

أصبحت كلية التربية الرياضية واحدة من أكثر الكليات التي يقبل الطلبة على الإلتحاق بها بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وذلك لكونها أحد الكليات المؤهلة لسوق العمل بجدارة، علاوة على أن الطالب يستطيع أن يجد عملا في التدريب في مجاله بداية من كونه طالبا حتى قبل التخرج؛ لذا تواصلت اليوم السابع مع المسئولين بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة؛ للتعرف عبر السطور المقبلة على التفاصيل التي تهم كل طالب يريد أن يلتحق بها.



الطلاب الراسبين في كليات الجامعة لهم حق التحويل خلال عام دراسي واحد بعد الثانوية العامة

صرح الدكتور أبو النجا عز الدين، وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب الأسبق، ورئيس لجنة كشف الهيئة بالكلية في تصريحات خاصة لليوم السابع بأن نتائج اختبارات القدرات للطلاب المقبولين المتقدمين لكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة يتم إبلاغها أولا بأول، ويوما بيوم لمكتب التنسيق الرئيسي بالقاهرة، ويتم اختيار أعلى ألف طالب في مجموع نتيجة اختبارات القدرات بالكلية، وأي طالب لا يجتاز الاختبارات لا يظهر اسمه في مكتب التنسيق العام، وليس من حقه دخول الكلية، لكن بعد التأكد من نجاح الطالب وظهور نتيجته على الموقع يقوم بإجراء كشف طبي في قومسيون الجامعة ويستخدم حقه في الالتحاق بالكلية طالما أنه حاصل على المجموع والنسبة المعتمدة لدخولها في الثانوية العامة.

وأشار إلى أن المتقدمين المقبولين بكلية التربية الرياضية يختلف من جامعة لجامعة بحسب إمكانيات الكلية، وعدد أعضاء هيئة التدريس المعينين، موضحا أن كليات التربية الرياضية إما أن تكون مشتركة بنين، وبنات مثل: جامعة المنصورة، طنطا، ودمياط، أو منفصلة مثل: الهرم، والإسكندرية.

وأضاف بأن الطالبات، والطلاب الراسبين في كليات الجامعة خلال العام الدراسي الأول لهم بالجامعة مثل: آداب، زراعة، تجارة.. الخ، لهم الحق في الدخول إذا كانت لديهم الرغبة، وإجراء اختبارات القدرات، لكن بعد انتهاء اختبارات طلبة الثانوية العامة، بشرط عدم مرور أكثر من عام دراسي واحد على حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة؛ ليتمكنوا من التحويل من كلياتهم بعد اجتياز الاختبارات، ولا يجوز اعتماد نتيجة اختبار القدرات للعام الماضي، حتى وإن كان قد قُبِل فيها، فلا بد من إجراء اختبارات جديدة؛ للتأكد من سلامته ومناسبته لدخول الكلية؛ تحسبا لإصابته في حادث أو ممارسة لعبة رياضية على سبيل المثال.

وأكد "أبو النجا" على أنه لا يوجد استثناءات في شرط الطول (165 سم للبنين، و 155 سم للبنات) إلا للحاصلين على بطولة الجمهورية مع تقديم ما يدل على ذلك من الشهادات المعتمدة من الجهات المختصة، وتشمل: اللجنة الأوليمبية المصرية، ووزارة الشباب والرياضة.

وأوضح بأن كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة تتضمن 7 أقسام للطلاب الدارسين، وطلاب الدراسات العليا:

1- المناهج وطرق التدريس.

2- التدريب الرياضي.

3- علوم الصحة الرياضية.

4- الإدارة الرياضية.

5- علوم الحركة.

6- الترويح الرياضي.

7- علم النفس الرياضي.

وأشار إلى أن بعض الكليات الأخرى بها أقسام أخرى، وفقا للائحة الداخلية للكلية مثل: كلية التربية الرياضية بالهرم بها 11 قسما.

ألعاب فردية وجماعية في اختبارات القدرات

وأوضح الدكتور عبد العاطي عبد الفتاح، أستاذ التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة بأن الاختبارات البدنية تتضمن مجموعة اختبارات من بينها: اختبار القوة بالشد على العقلة بـ 10 درجات، والقدرة العضلية بالوثب العريض من الثبات بـ 10 درجات، واختبار المرونة بثني الجذع للأمام، وللأسفل لأقصى مدى ممكن بـ 10 درجات، واختبار التوافق بالدوائر المرقمة بـ 10 درجات، واختبار التحمل بالجري 600 مترا بـ 10 درجات، واختبار السرعة بـ 50 متر عدو بـ 10 درجات، والاختبار المهاري في نوع النشاط للبنين والبنات بـ 40 درجة.

وأشار إلى أن الألعاب، التي يمكن للطالب أن يؤدي فيها الاختبار المهاري تتضمن: (كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة، الهوكي، التنس، تنس الطاولة)، ومسابقات الميدان والمضمار: عدو (100/200/300 متر)، الرمي: (قرص، جلة، مطرقة، رمح)، والوثب: (الوثب الثلاثي، الوثب الطويل، الوثب العالي)، بالإضافة إلى الجري: (المسافات الطويلة، الضاحية، الماراثون)، والرياضات المائية: (السباحة، كرة الماء، غوص، غطس، باليه مائي للبنات)، والمنازلات والرياضات الفردية مثل: الجمباز: (جمباز فني بنين وبنات، أيروبيك بنين وبنات، و ترامبولين بنين وبنات، وإيقاعي بنات)، بالإضافة إلى اختبار سباق الدراجات.

خطوات اختبارات القدرات

وأشار الدكتور أحمد الطنبولي استاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بجامعة المنصورة، ورئيس كنترول قدرات التربية الرياضية بجامعة المنصورة إلى أن التقديم يبدأ من خلال تسجيل البيانات على موقع التنسيق على صفحة وزارة التعليم العالي التي تشمل رقم الجلوس، والرقم القومي، واختيار الكلية التي يرغب الطالب في آداء القدرات بها، وبعد ان يختار كلية التربية الرياضية، يقوم بتسديد الرسوم من خلال فوري، ويتعرف على موعد الحضور لآداء اختبار القدرات المحدد له من خلال الموقع.

وأوضح أن اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة تتم على مدار ثلاث أيام، ويخصص السبت، والاثنين، والأربعاء للبنين من كل أسبوع، والأحد، والثلاثاء، والخميس للبنات من كل أسبوع.

وأضاف بأنه في اليوم الأول يحضر الطالب للكلية، ويجب أن يكون معه صورة من رقم الجلوس، والرقم القومي، و 6 صور شخصية، وصورة الإيصال المطبوع من موقع التنسيق؛ وذلك للتسجيل داخل الكلية، وأخذ رقم القدرات الذي يستمر مع الطالب طوال فترة الاختبارات، وبعد التسجيل يتم آداء الكشف الطبي المبدئي؛ بهدف التأكد من صحة، وسلامة القلب؛ لأداء المجهود البدني الذي سيقوم الطالب به خلال فترة الاختبارات،ثم يتم قياس الطول والوزن، ويجب ألا يقل طول الطالب عن 165 سم، و155 سم للطالبة، ويتم حساب مؤشر الكتلة للطالب، أو الطالبة من خلال طرح الطول ناقص 100 مع إعطاء مدى للوزن موجب 15 ، وسالب 15 بمعنى أنه لو كان طول الطالب 170 سم، فالوزن الوزن المثالي هو 70 كجم، بطرح 170 – 100، مع السماح بزيادة، أو نقصان الوزن حتى 15 كجم، وإلا يتم استبعاد الطالب، أو الطالبة من استكمال باقي الاختبارات.

وأوضح بأن الطالب المقبول في اختبار الطول والوزن ينتقل بعدها إلى اختبار القوام، والهدف منه التأكد من خلو الطالب أو الطالبة من التشوهات القوامية، التي من الممكن أن تعوقه من ممارسه النشاط الرياضي، والمجهود البدني أثناء فترة الدراسة في الكلية.

وأضاف بضرورة حضور الطالب في اليوم الثاني للكلية في تمام الساعة 7:30 صباحا؛ لأداء اختبار المهارة الرياضية، والتي اختارها الطالب أثناء تسجيله داخل الكلية في إحدى الرياضات الجماعية، أو الفردية، بعدها يقوم الطالب بأداء الاختبارات البدنية، وهي عبارة عن 6 اختبارات، تشمل: المرونة، الرشاقة، القدرة، القوة العضلية، السرعة 100 مترا، واختبار التحمل 800 مترا للبنين، وبالنسبة للبنات: اختبار المرونة، الرشاقة، القدرة، التوافق، واختبار السرعة 50 مترا، واختبار التحمل 300 مترا.

وعقب "الطنبولي" بأنه في اليوم الثالث يحضر الطالب للكلية في تمام الساعه 9:00 صباحا لأداء اختبار المقابلة الشخصية، أو اختبار الهيئة، ويكون الهدف منه التأكد من سلامة النطق، والكلام، والسمع، والهيئة العامة، والمعلومات الرياضية للطالب، وبذلك يكون الطالب، أو الطالبة قد انتهى من أداء جميع الاختبارات على مدار ثلاثة أيام، ويتم رفع نتيجة الطالب: (لائق، أو غير لائق) على موقع المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن طرق التمييز بين المختبرين تكون من خلال اختبار القوام، والاختبارات البدنية، والمهارية، واختبار المقابلة الشخصية.

وأوضح بأن إجمالي عدد أقسام الكلية 7 أقسام، لكن الأقسام المانحة داخل الكلية، والتي يلتحق بها الطالب في السنة الدراسية الثالثة، هي: قسم المناهج وطرق التدريس، وقسم التدريب الرياضي، وقسم الإدارة الرياضية، لافتا إلى أن الطالب يدرس خلال الفرقة الأولى، والفرقة الثانية جميع الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى مجموعة من المواد النظرية المرتبطة بالمجال: الرياضي، والصحي، وعلم الحركة، وعلم النفس، والترويح الرياضي، وطرق التدريس، والتدريب الرياضي، وفي السنة الدراسية الثالثة يتخصص الطالب في أحد الأقسام الثلاثة المانحة: قسم المناهج وطرق التدريس، وقسم التدريب الرياضي، وقسم الإدارة الرياضية، ويتم اختيار الرياضات، أو الألعاب، التي يفضلها الطالب؛ ليتم دراستها خلال الفرقة الثالثة، والرابعة.

وأضاف بأن عدد الطلاب المتقدمين للكلية لأداء اختبارات القدرات بجامعة المنصورة كل عام يتراوح ما بين 3000 ونصف إلى 5000 طالب وطالبة، يتم قبول، وقيد جزء منهم فقط في الفرقة الأولى سنويا بعدد يتراوح ما بين 1500 إلى 2000 طالب، وطالبة.

اختبار القوام للتأكد من عدم وجود كسور أو تشوهات في العظام

وأوضح الدكتور أحمد طلعت، الأستاذ المساعد بقسم المناهج، وطرق تدريس التربية الرياضية بجامعة المنصورة بأن اختبار القوام يدور حول التأكد من عدم وجود كسور، أو تشوهات في العظام كالإنحناء الجانبي، وتقوس الساقين، واستدارة الظهر والكتفين مثلا، لافتا إلى أن الدرجة الكلية للاختبارات البدنية، والمهارية 100 درجة، ودرجة الاختبارات البدنية 60 درجة، ودرجة الاختبارات المهارية 40 درجة، والحد الأدنى لقبول الطالب، أو الطالبة هو 60% من الدرجة الكلية للاختبارات بشرط أن يكون لائق في قياسات الطول، والوزن، واختبارات القوام، والشخصي، والاختبار المهاري، وتقرب الأرقام العشرية لصالح الطالب.

ونصح "طلعت" الطلاب المتقدمين بمراعاة المظهر وارتداء الزي الرسمي، وأن يكون طول الشعر مناسبا، فلا يكون طويلا زيادة عن اللزوم عند الحضور لإجراء المقابلة أمام لجنة ثلاثية، أو رباعية؛ لأن القبول يعتمد على السمات الشخصية للطالب.

لا يوجد تحديد لدرجة النحافة للبنات

وأضافت الدكتورة رحمة عبد العاطي، معيدة بقسم التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة بأن استمارة التقدم للبنات تشمل الحالة الاجتماعية، وفي حال إذا كانت الطالبة متزوجة تقوم بالتوقيع على إقرار يتضمن أن أداء الاختبارات البدنية يؤثر على حياتها، وحياة الجنين، وفي حالة أداءها لهذه الاختبارات تتحمل المسئولية كاملة وعلى مسئوليتها الشخصية، لافتة إلى أن الكشف الطبي يتم بواسطة أطباء متخصصين بغرض الكشف على سلامة القلب، والصحة العامة للطالب لأداء الاختبارات، لافتة إلى أنه لا يوجد تحديد لدرجة النحافة للبنات لمناسبة هذه الأجسام لطبيعة أنشطة البنات.

وأكدت على ضرورة ارتداء الطالب لفنالة دون أكمام، وشورت، وحذاء رياضي خفيف، وشراب أبيض قصير، ومايوه، أما ملابس الطالبات فيجب أن يرتدين بلوزة، وبنطلون تدريب، وحذاء رياضي خفيف، وشراب أبيض قصير، ومايوه، ويفضل حضور الطلبة والطالبات وهم يرتدون بدلة التدريب (تريننج سوت).



اختبارات التربية الرياضية



اختبارات القدرات للبنات



اختبارات القدرات



جانب من اختبار الهيئة بالتربية الرياضية



جانب من اختبارات القدرات بالتربية الرياضية بجامعة المنصورة