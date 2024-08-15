اليوم السابع
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الخميس، 15 أغسطس 2024 06:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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‫حماية وتنمية البحيرات: إلقاء مليون وحدة زريعة من الجمبرى اليوم فى بحيرة قارون

الخميس، 15 أغسطس 2024 04:57 م
‫حماية وتنمية البحيرات: إلقاء مليون وحدة زريعة من الجمبرى اليوم فى بحيرة قارون إلقاء مليون وحدة زريعة من الجمبري اليوم فى بحيرة قارون
كتبت أسماء نصار

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أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات، استلام وإنزال مليون وحدة زريعة من الجمبري ، فى بحيرة قارون بالفيوم بحضور أعضاء لجنة الاستلام ، وعدد من الصيادين.

قال اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات أن القيادة السياسية في الآونة الأخيرة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف البحيرات المصرية وتطويرها ورفع كفاءتها ، من ضمنها بحيرة قارون ، كونها مصدر للرزق لكثير من أبناء المحافظة ، مؤكدًا أن الجهاز يسعى حثيثًا إلى إنجاز الأعمال المعززة للارتقاء بالوضع البيئي في بحيرة قارون ، من أجل إعادتها إلى سابق عهدها في أقرب وقت، وتحسين جودة الحياة المائية بها ، وذلك من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية (جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، ومحافظة الفيوم ، والفريق العلمي القائم على البحيرة، ووزارة البيئة ، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد) ، ما سيكون له مردود إيجابي  على قطاع المصايد السمكية في المحافظة ، مع مراعاة الجانب الاجتماعي والاقتصادي لصيادي البحيرة.

وأضاف فرحات أن مياه بحيرة قارون شهدت مؤخرًا تحسناً ملحوظاً ، وهو ما جعلها مناسبة لإنزال زريعة البلطي أو الجمبري حاليًا ، لافتًا إلى أن بحيرة قارون بحيرة ذات طبيعة خاصة وتحتاج إلى أنواع زريعة أسماك تتماشى مع طبيعتها ، وذلك وفق ما جاءت به الدراسة العلمية التى أجريت في هذا الشأن ، وبناءً على ما أظهرته نتائج التحاليل الدورية على مياه البحيرة لمراقبة جودتها ، والتي أثبتت ملائمة المياه لإنزال زريعة الجمبري بها.

و ثمّن المدير التنفيذي للجهاز الجهود التي تمت طيلة الفترة الماضية من خلال التعاون المشترك فى منظومة العمل التشاركي فى مشروع إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون ، وأكد على أن الجهود التي تمت ، لا يمكن أن تؤتي ثمارها دون اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى التي يمكن من خلالها الحفاظ على المسطح المائي للبحيرة ، من بينها تقليل التلوث ، والحفاظ على التنوع البيولوجي للبحيرة ، وتنفيذ برامج فعالة لمراقبة جودة المياه دوريًا ، والقضاء على أية مشكلات قد تطرأ مستقبلاً.

كما أكد فرحات أن بحيرة قارون ليست مجرد بحيرة ، بل هي جزء لا يتجزأ من هويتنا المصرية ، علينا جميعاً أن نعمل معاً للحفاظ عليها وإعادة إحيائها ، حتى تستمر في تقديم خدماتها للإنسان والبيئة على مر العصور ، مشيرًا إلى أن مستقبل بحيرة قارون يبدو واعدًا ، ولكن تحقيق هذه الآفاق يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية ، والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها حتى الآن.

من جانبه ، صرح المهندس أيمن المنصوري مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية أنه تم تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لسرعة إنزال زريعة الجمبري ، لما لها من القدرة في التعايش والتأقلم مع طبيعة الحياة المائية لبحيرة قارون.

وأضاف المنصوري أن زريعة الجمبري تتوافق والوضع البيئي للبحيرة من حيث معايير جودة المياه ، ومقاومة الإصابة بطفيل الأيزوبودا ، مشيرًا إلى أن عملية اليوم تأتي وفق خطة متكاملة وضعها جهاز حماية وتنمية البحيرات مسبقًا بأماكن وتوقيتات إنزال الزريعة ، ولفت إلى أنه جاري التنسيق لاستقبال دفعات جديدة في الفترة المقبلة ، مع مراعاة اختيار أنسب وقت لإنزال الزريعة ، وبما يتلائم مع الأوضاع البيئية في البحيرة.

يُذكر أنه كان قد تم إنزال مليون وحدة زريعة من الجمبري الثلاثاء الماضي لأول مرة منذ عام 2018 ، وذلك بعد عدة تجارب بيولوجية تم فيها إنزال أمهات أسماك الموسى في بحيرة قارون على مدار السنة الماضية ، كتجربة لقياس إمكانية عودة الحياة البيولوجية للبحيرة ، وأكدت التجربة تعافى البحيرة ، كما تم العمل خلال الفترة الماضية على تنزيل أقفاص تجريبية بالبحيرة.

 







بحيرة قارون

الفيوم

زريعة الجمبري

الاسماك



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