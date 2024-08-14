جهاز حماية وتنمية البحيرات يرحب بزيارات الطلاب لمشروعاته لنشر الوعى

كتبت أسماء نصار

أكد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذى رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على دور الجهاز فى دعم وتطوير قطاع الاستزراع السمكي في مصر، وتحسين الإنتاجية من خلال تطبيق أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية.

وشدد فرحات عقب استقبال وفد من طلاب وأساتذة قسم إنتاج الأسماك بكلية الزراعة جامعة المنصورة بزيارة ميدانية إلى مزرعة المنزلة السمكية على أهمية إشراك الأجيال الجديدة في مشروعات التنمية المستدامة، لاسيما في القطاعات التي تلعب دورًا حيويًا في تأمين الغذاء وزيادة دخل الأسر الريفية، مشيراً إلى أن زيارات الطلاب لمشروعات الجهاز تساهم في نشر الوعي البيئي والاقتصادي بين الطلاب وتعزز من قدراتهم على الابتكار والإبداع في مجالاتهم المستقبلية.

و أعرب المدير التنفيذى للجهاز عن تقديره لهذه المبادرة، مؤكداً على أهمية مثل هذه الزيارات العلمية للمواقع الانتاجية التابعة للجهاز ، لتكون بمثابة التعاون المثمر والبناء بين جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية والجهات العلمية والبحثية المختلفة للمساهمه في خلق جيل جديد أكثر كفاءة ولتنمية مهارات الطلاب العلمية والعملية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة في مجال الثروة السمكية .

كما أشاد بالاهتمام الذي توليه الجامعات لتعزيز معرفة الطلاب بالأنشطة فى قطاع الثروة السمكية، مؤكداً على أهمية مثل هذه الزيارات في توطيد التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الإنتاجية.

تضمنت الزيارة جولة تفصيلية داخل مرافق المزرعة، حيث اطلع الطلاب على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الاستزراع السمكي، وتعرفوا على مختلف مراحل إنتاج الأسماك فى المجمع السمكي المتكامل بالمنزلة، حيث يتضمن مزرعة سمكية ومفرخ سمكي ومصنع أعلاف ومركز تدريبي ، كما تنتج المزرعة، أسماك البلطي ، والعائلة البورية ، والمبروك ، والقراميط.



و قدم المهندس فياض مدير المزرعة شرح واف عن أهمية الاستزراع السمكى فى مصر، حيث تُعتبر المزارع السمكية من الركائز الأساسية للأمن الغذائي العالمي والاقتصاد الوطني ، فهي تلعب دورًا حاسمًا في توفير مصدر مستدام للبروتين الحيواني، وتساهم في تنمية المجتمعات المحلية، وتحافظ على التنوع البيولوجي، ثم أسهب فى شرح نظم الاستزراع السمكى المتبعة فى المزرعة، كما اطلع الطلاب على أحواض الاستزراع السمكي وكيف تتم تربية الأسماك بها بأنواعها المختلفة ، والمتابعة الدورية للأحواض للتأكد من جودة المياه وأخذ القياسات المختلفة للمياه ، وطرق التغذية للأسماك.

وقام الطلاب بجولة داخل المفرخ السمكي، للتعرف على كيفية انشاء المفرخات السمكية ، وكيف يتم اختيار الأمهات ذات الجودة العالية للبدء في عملية التفريخ وكيف يتم التعامل مع الزريعة واقلمتها وقام بتدريبهم عمليا على كيفية فحص وتشريح عينات اسماك البلطي وأسماك المبروك ، وتم شرح مكونات مفرخ الأسماك، الذى يحتوى على أحواض التفريخ، المخصصة لتفريخ الأسماك وتربية اليرقات في بيئة محكومة تضمن سلامتها ونموها السليم، وأحواض الحضانة، التى تُستخدم لحضانة الزريعة حتى تصل إلى الحجم الذي يمكن نقله إلى الأحواض الكبيرة، والمختبرات التى يتم فيها إجراء الفحوصات اللازمة لضمان جودة البيض واليرقات، وأنظمة الترشيح ، التى تعمل على تنقية المياه المستخدمة في التفريخ، وأنظمة التدفئة، التى تستخدم لرفع درجة حرارة المياه في فصل الشتاء لتحفيز عملية التفريخ، وأجهزة التحكم في درجة الحرارة والإضاءة، التى تساعد فى محاكاة الظروف الطبيعية المثالية لنمو الأسماك، ومختبرات مراقبة الجودة، التى تُستخدم لفحص صحة الأسماك ورصد أى أمراض قد تصيبها فى المراحل المبكرة من التفريخ.

وزار الطلاب مصنع أعلاف المنزلة، الذى يضم وحدات الطحن، التى تستخدم لطحن المكونات الخام للأعلاف، ووحدات الخلط، التى تستخدم لخلط المكونات المختلفة بنسب محددة لإنتاج أعلاف متوازنة غذائيًا، ووحدات التعبئة والتغليف، التى تستخدم لتعبئة الأعلاف في أكياس مختلفة الأحجام، ومخازن المواد الخام المستخدمة في إنتاج الأعلاف.

وكما تم التعرف على صالة الغسيل والفرز والتعبئة وعن الية العمل داخل هذه الصالة والتي تبدا بعد الانتهاء من عملية الصيد للأسماك الخاصة بالمزرعة حيث يتم غسلها وفرز كل نوع على حدة وفقا للحجم، تمهيدا لعملية التسويق.

من جانبه، أعرب الدكتور وائل أحمد خليل، مدير التدريب بكلية الزراعة، و الدكتور أحمد إسماعيل محرم رئيس قسم الإنتاج السمكى بكلية الزراعة جامعة المنصورة، عن سعادتهما بهذه الزيارة، مؤكدًين على أهمية مثل هذه الأنشطة في إثراء المعارف والمهارات لدى الطلاب وتشجيعهم على الابتكار والبحث العلمي في مجال الزراعة والثروة السمكية.

وبدورهم، عبر الطلاب عن شكرهم على هذه الفرصة القيمة، مؤكدين أن الزيارة كانت مفيدة للغاية وساهمت في توسيع مداركهم وتزويدهم بالمعرفة العملية التي ستساعدهم في حياتهم المهنية المستقبلية.