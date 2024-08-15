‎سفارة باكستان بالقاهرة تحتفل بالذكرى 78 لعيد الاستقلال

‎ كتبت: هناء أبو العز

‎احتفلت سفارة باكستان بالقاهرة بعيد الاستقلال الـ 78 امس، ورفع السفير ساجد بلال علم باكستان في مقر السفارة على أنغام النشيد الوطني.

‎وفي وقت لاحق، بدأ حفل خاص بتلاوة القرآن الكريم، وتلاوة رسائل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية.

‎وخلال هذه المناسبة، قام طلاب من المدرسة الباكستانية الدولية بالقاهرة بأداء الأغاني الوطنية أمام الجمهور.

‎وفي كلمته بهذه المناسبة، أشاد السفير ساجد بلال بالأجداد على تضحياتهم التي لا تعد ولا تحصى خلال حركة الحرية، وأشاد بكفاحهم من أجل وطن منفصل لمسلمي شبه القارة تحت القيادة المثالية للقائد الأعظم محمد علي جناح.

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وأشاد بالإمكانات الكبيرة بين مواطني باكستان التي ظهرت خلال أكثر من سبعة عقود من تاريخ البلاد.

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وشدد السفير على أن الجهود يجب أن تستمر لتحقيق باكستان التقدمية والمزدهرة حقا التي حلم بها الأب المؤسس.

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وأشاد السفير ساجد بلال بمساهمات وتضحيات قوات الأمن الباكستانية للقضاء على آفة الإرهاب والوقوف بحزم ضد كل الصعاب والتحديات

‎وأكد السفير مجددا دعم باكستان في جميع المحافل للأشقاء الكشميريين والفلسطينيين الذين يناضلون من أجل حقهم في تقرير المصير



كما أشار السفير ساجد بلال بارتياح إلى تعميق الروابط السياسية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والشعبية بين باكستان ومصر، وذكر أن البلدين يحتفلان هذا العام بالذكرى ال76 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الباكستانية المصرية.



‎وشكر السفير الجالية الباكستانية في مصر على مساهماتها القيمة في تقدم باكستان وتنميتها. وأعرب عن تقديره لدورهم النشط في بناء الجسور بين باكستان ومصر