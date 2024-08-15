وزيرة التضامن ومستشار الرئيس لشئون الاقتصاد فى جولة بمعرض تنمية الأسرة بالعلمين

العلمين علي الكشوطي - تصوير كريم عبد العزيز

شهد معرض المشروع القومي لـ تنمية الأسرة المصرية، جولة تفقدية للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى بصحبة الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية بالعلمين الجديدة.

المعرض ينظمه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة لعام 2024 في دورته الثانية، ويستمر حتى 24 أغسطس الجاري.

ويضم المعرض مجموعة من المنتجات الحرفية اليدوية والتي انتجتها 20 سيدة من السيدات اللاتى تلقين تدريبات بالمجلس القومي للمرأة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى مبادرة "حياة كريمة"، والتي يأتي من بينها: شنط الكتان والخرز، الديكوباج، الزجاج المعشق، التريكو، سجاد يدوي، مكرمية، الإكسسوارت، الإيموجرومي، رسم الاكريلك، التطريز السيناوي، التلي ، الشموع المعطرة، الرسم على القماش، الخوص، خياطة وتطريز، الكروشيه وفن صناعة الحلي، إلى جانب مشاركة 21 من رائدات الأعمال بهدف توفير فرص تسويقية لمشروعاتهن الحرفية.



كما يشهد المعرض تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات على هامشه، منها مسرح لعرض مجموعة من الفقرات الفنية والألعاب والمسابقات التفاعلية، إلى جانب عرض حى للكبار والأطفال لتعليمهن مجموعة من الحرف مثل الرسم على الفخار والخزف.

كما يضم المعرض جناح خاص لمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة والدعم النفسي والإجتماعي والقانونى، والخط المختصر 15115 لتلقى الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات.



الدمتورة مايا مرسى والدكتورة هالة السعيد داخل معرض تنمية الأسرة فى مهرجان العلمين



جانب من المعرض



جانب من جولة وزيرة التضامن



جولة مستشار رئيس الجمهورية ووزيرة التضامن داخل معرض تنمية الأسرة داخل مهرجان العلمين



جولة وزيرة التضامن ومستشار رئيس الجمهورية داخل معرض تنمية الأسرة فى مدينة العلمين



جولة وزيرة التضامن ومستشار رئيس الجمهورية فى مهرجان العلمين



زيارة وزيرة التضامن لمعرض ديارنا بالعلمين



مايا مرسى وزيرة التضامن وهالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأقتصادية