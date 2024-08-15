وزارة التعليم توجه بوقف قيد الطلاب المنقطعين عن الدراسة فى المرحلة الابتدائية

كتب محمود طه حسين

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في القرار الوزاري رقم 136 بشأن نظام التقويم والدراسة للصفوف الابتدائية، أنه على كل مدرسة وضع خطة تحسين، تتضمن برامج علاجية للتلاميذ الضعاف بالنسبة لطلاب الصفوف الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي وذلك للعام الدراسي المقبل 2024/2025، وذلك بناء على نتائج التلاميذ، وفي ضوء التقييم التكويني المستمر، ولا يُعد البرنامج العلاجي اجتيازا للتلميذ الراسب في الدور الثاني.

وأضاف وزير التربية والتعليم، يجوز لمديري المديريات التعليمية بالمحافظات إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي، وفقا لظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن التلميذ المنقطع عن الدراسة بالصفوف من الأول إلى السادس من الحلقة الابتدائية - وبعد اتخاذ الإجراءات الواردة بالمادتين (۱۹)، و (۲۱) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (۱۳۹) لسنة ١٩٨١ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما - يوقف قيده، ولا يصعد إلى الصف الأعلى، بعد انقطاعه لمدة عامين دراسيين، حتى عودته للمدرسة المقيد بها لدراسة حالته، وإحلال امتحان تحديد مستوى بمعرفة التوجيه الفني المختص بالإدارة، ووفقا لسنه مع مراعاة ألا يسبق أقرانه المنتظمين بنات الصف حين انقطاعه.

يحدد يوم للتلميذ كل أسبوع في فترة الإجازة الصيفية، وفقا لظروف كل مدرسة لممارسة الأنشطة الثقافية، والأنشطة اللاصفية الرياضية - الفنية - الموسيقية - ... إلخ)؛ وذلك للحفاظ على نواتج التعلم التي اكتسبها خلال الدراسة واكتشاف المواهب والقدرات وتنمية المهارات الشخصية والحياتية وربط التلاميذ بالمدرسة، كمنفذ يحقق المواطنة والانتماء، ويعمل على تعديل السلوك. على أن يكون تحت إشراف إدارة المدرسة، ومتابعة التوجيهات الفنية بالإدارات، والمديريات التعليمية المختصة.