اليوم السابع
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وزارة التضامن تبدأ اليوم صرف تكافل وكرامة للأسر المستفيد عن شهر أغسطس

الخميس، 15 أغسطس 2024 04:30 ص
وزارة التضامن تبدأ اليوم صرف تكافل وكرامة للأسر المستفيد عن شهر أغسطس وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس صرف الدعم النقدى " تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر أغسطس 2024 بما يشمل حاملى بطاقات "ميزة" البنكية.

وكانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بداية من شهر أغسطس الجارى، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» على مستوى محافظات الجمهورية لافته إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة بدعم من القيادة السياسية لإنهاء قوائم الانتظار فى برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، حيث سبق وأن تم إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدى « تكافل وكرامة» بداية من شهر يوليو الماضى، وستواصل الوزارة خطتها من أجل إدخال كافة الأسر الباقية فى قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة، ومع دراسة الأسر التى خرجت من نطاق استهداف البرنامج سواء بالحصول على فرصة للتمكين الاقتصادى أو تغير مصادر الدخل.







وزيرة التضامن

اسر تكافل وكرامة

اضافة اسر تكافل وكرامة

شروط برنامج تكافل وكرامة

زيادة دعم تكافل وكرامة

موعد صرف تكافل وكرامة

تكافل وكرامة

الدعم النقدى تكافل وكرامة

شروط برنامج الدعم النقدى



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