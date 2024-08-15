هيئة الأرصاد: طقس شديد الحرارة رطب نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

كتب – محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا شديد الحرارة رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، حارا رطبا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة.