اليوم السابع
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الخميس، 15 أغسطس 2024 06:58 م
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مصرع شخص غرقا داخل مياه شواطئ جمصة بالدقهلية

الخميس، 15 أغسطس 2024 06:08 م
مصرع شخص غرقا داخل مياه شواطئ جمصة بالدقهلية جثة - أرشيفية
الدقهلية - محمد الحبشى

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لقي شخص مصرعه غرقا، داخل مياه مصيف جمصة، بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد انتشاله ونقله الي المستشفي ومحاولة اسعافه، وتم وضع جثمانه ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي جمصة، تحت تصرف النيابة العامة.

 

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة جمصة، بورود اشارة من المستشفي بوصول شخص غارق ومحاولة انقاذه.

 

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جمصة، لمكان البلاغ وبالفحص تبين وصول طارق اشرف ابراهيم الدرع، 24 عاما، مقيم أبوزعبل القاهرة، إلى المستشفى بدون نبض وتنفس، ادعاء غرق داخل شاطئ جمصة 2، وجرت محاولات انقاذه عن طريق عمل انعاش رئوي وامبولات ادرينالين والحاله لم تستجب.

 

تم نقل الجثمان الي مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

 







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