مصيف جمصة كامل العدد.. إقبال كبير على الشواطئ واستمرار توافد المصطافين .. صور

الدقهلية شريف الديب

شهد مصيف و شاطىء مدينة جمصه بمحافظة الدقهلية، اليوم إقبالاً كبيراً من المصطافين ، للاستمتاع بالجو الصيفى الرائع والمياه الصافية والشمس الساطعة وسط رياح وامواج هادئة نسبيأ، وهروبا من حرارة الجو وارتفاع درجات الحرارة.

وتوافد رواد الشاطئ من أبناء الدقهليه، ورحلات اليوم الواحد من جميع محافظات الجمهورية، ليستمتعون بسحر وجمال وروعة شاطئ جمصة، مع انتشار المنقذين بطول الشاطئ ، ولم يتم رصد أى حالات غرق أو إصابات خطيرة، وحرص الأطفال والكبار علي اللعب والسباحة في بحر جمصه، كما أقبل عدد من رواد الشواطئ ، ورفعت إدارة شاطئ جمصة والأجهزة التنفيذية، حالة الاستعداد للدرجة القصوى، حيث انتشر عدد كبير من المنقذين على طول ساحل جمصه، الذي يمتد لنحو 6 كيلومترات، وكثفت إدارة الشاطئ بقيادة محمود خليل نائب رئيس المدينة، و حمادة الوكيل مشرف عام على الشواطئ من حملات المرور والتوعية للمصطافين بضرورة الالتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين، وتستمر جهود إدارة المصايف بالمدينة في توفير أفضل الخدمات للمصطافين، حيث يجري رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، بحضور بلال عبد السلام فرحات مدير إدارة الشاطئ غريب صقر وفريق عمل الإدارة، ويتم رفع كفاءة دورات المياه والأدشاش باستمرار وذلك من أجل إسعاد المصطافين.



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