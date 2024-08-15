مصرع شخص إثر سقوطه من القطار فى الدقهلية

الدقهلية -محمد الحبشي

لقى شخص مصرعه، اثر سقوطه من قطار بمحطة قطار جمصة برأس الخليج بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه لمشرحة المستشفي، تحت تصرف النيابة العامة

تلقي مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود اشارة من شرطة النجده يفيد بسقوط شخص من قطار بمحطة جمصة برأس الخليح



انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث وسيارة اسعاف الى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع شخص وتهشم جثمانه، وتبين ان الجثمان لشخص يدعى ابراهيم فريد السيد النجار 63 عاما مقيم المحله الكبري.



تم نقل الجثمان الى مستشفى شربين، وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات