اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 أغسطس 2024 11:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع شخص إثر سقوطه من القطار فى الدقهلية

الخميس، 15 أغسطس 2024 10:49 ص
مصرع شخص إثر سقوطه من القطار فى الدقهلية خط قطار السكة الحديد - ارشيفية
الدقهلية -محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه، اثر سقوطه من قطار بمحطة قطار جمصة برأس الخليج بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه لمشرحة المستشفي، تحت تصرف النيابة العامة

تلقي مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود اشارة من شرطة النجده يفيد بسقوط شخص من قطار بمحطة جمصة برأس الخليح

انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث وسيارة اسعاف الى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع شخص وتهشم جثمانه، وتبين ان الجثمان لشخص يدعى ابراهيم فريد السيد النجار 63 عاما مقيم المحله الكبري.

تم نقل الجثمان الى مستشفى شربين، وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات

 

 







مصرع شخص

تهشم جثمان شخص

سقوط شخص من قطار

محطة قطار جمصة

راس الخليج

المحلة الكبري

جثمان

المشرحة

حوادث الدقهلية

حوادث




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة