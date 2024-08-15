محافظ سوهاج يفتتح سوق السمك الحضرى الجديد بحى غرب بتكلفة 17.5 مليون

سوهاج محمود مقبول

افتتح اليوم اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، سوق السمك الحضري الجديد بنطاق حى غرب لخدمة الباعة وخدمة الجمهور، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالهادى، نائب المحافظ، الدكتور أحمد الشطورى رئيس الوحدة المحلية لحى غرب، وعدد من القيادات التنفيذية.

يأتي السوق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية أعمال تطوير مستمرة من خلال إزالة الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق حضارية تساعد بشكل كبير في تجميع الباعة الجائلين تحت مظلة واحدة للحد من انتشارهم في الشوارع الأمر الذى يؤدى إلى حدوث تكدسات مرورية كبيرة.

ومن جانبه أكد اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج أن السوق تم تصميمه بشكل حضارى يخدم الجميع ضمن خطة صندوق التنمية الحضرية برئاسة مجلس الوزراء.

والسوق تمت إقامته إقامته على مساحة مساحة 1200 متر، تبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء السوق 17.5 مليون جنيه، وعملية الإنشاء تأتى ضمن خطة صندوق التنمية الحضرية برئاسة مجلس الوزراء، وويشمل السوق 30 محلا تجاريا لبيع الأسماك، بمساحة من 15 إلى 17 متر مربع للمحل الواحد.

والسوق يشمل ثلاجة عمومية على مساحة 20 متر مسطح ، ومطعم على مساحة 65 متر ، وغرف إدارية، وغرفة أمن، و3 بوابات، وصالة إنتظار، وحماما والسوق تمارس فيه أنشطة بيع " الأسماك، أهمية السوق تكمن فىنقل بائعي الأسماك بالمنطقة، السوق ضمن خطة الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية، واستبدالها بأسواق حضارية جديدة، والسوق مصصم وفقا لأحدث أساليب الأمن والحماية، من كاميرات مراقبة، وأعمال الحماية المدنية، ومحاط باعمال لاندسكيب.