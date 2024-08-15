محافظ سوهاج يفتتح معرض "صنع فى سوهاج" لدعم الصناعة والاستثمار

سوهاج عمرو خلف

افتتح اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج معرض "صنع فى سوهاج" بحديقة ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والمستثمرين ورجال الصناعة والأعمال، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وممثلى جهاز تنمية المشروعات، وهيئة الاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية بسوهاج.

وأكد محافظ سوهاج أن معرض "صنع فى سوهاج" يأتى بمثابة انطلاقة نحو تنفيذ رؤية الدولة، وتوجيهات القيادة السياسية لدعم قطاع الصناعة والاستثمار، مشيرا إلى أن المعرض فرصة جيدة لتسويق منتجات المناطق الصناعية المختلفة بنطاق المحافظة، ودعم المنتج المحلى، داعيا أهالى المحافظة من مختلف المراكز لزيارة المعرض الذى يمتد لمدة أسبوع حتى 20 أغسطس الجارى، بأسعار تنافسية، وتخفيضات تصل إلى 15%.

وتفقد محافظ سوهاج وضيوف المعرض الأقسام المختلفة، حيث يضم 70 عارضا من أصحاب المصانع والشركات والحرف اليدوية، والمنتجات المحلية والحرف التراثية، ومنتجات المناطق الصناعية، ويعرض العديد من الأنشطة الصناعية المختلفة، مثل الصناعات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والمستلزمات المنزلية، ومنتجات الإنترلوك، ومنتجات التلي والنسيج اليدوي، والأثاث، ومنتجات ذوى الإعاقة، مشيرا أن المعرض يهدف إلي التسويق لتلك المنتجات وفتح فرص تسويقية جديدة لهم.