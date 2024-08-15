محافظ المنيا: محطة معالجة صرف صحى تانوف بديرمواس سيخدم 16 قرية وتوابعها

المنيا-حسن عبد الغفار

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى تانوف بمركز ديرمواس جنوب المنيا، والذى يضم (شبكات انحدار ـ محطات رفع ـ خطوط طرد) على مساحة 17 فدانا، حيث تخدم المحطة ما يقرب من 16 قرية أم وتوابعها من قرى ديرمواس إلى جانب المدينة بتكلفة اجمالية تقدر بنحو مليار و300 مليون جنيه بقدرة من 20: 40 ألف م3 /يومياً ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصري.

استمع المحافظ الى شرح تفصيلي حول آلية العمل بالمحطة ومكونات المشروع والذى يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، ويستهدف توصيل خدمة الصرف الصحي لخدمة حوالى 100 الف نسمة من أبناء قرى ( الرحمانية ـ العمارية الغربية ـ الناصرية ـ بنى حرام ـ بنى سالم ـ بنى عمران ـ نزلة الحسابية ـ نزلة سعيد ـ تل العمارنة الغربي ـ كفر خزام ـ منشأة سمهان ـ جزيرة تل بنى عمران ـ نزلة محمد سمهان ـ جلال الشرقية ـ خزام الغربية).



أوضح اللواء "كدوانى" أنه يوجد عدد 4 مشروعات محطات معالجة تحت الانشاء بقرى دير مواس ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تضم (توسعات تانوف ـ توسعات نزلة البدرمان ـ توسعات دلجا ـ محطة معالجة العمارية الشرقية)، مؤكداً على أهمية هذه المشروعات في تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية لسكان القرى المستهدفة، ومشدداً على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات والمواصفات الفنية المتبعة اثناء التنفيذ والانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة لضمان استفادة المواطنين منها في أسرع وقت. واثنى اللواء كدوانى على الجهد المبذول من عمال المشروع ، واجرى معهم حوارا وديا ساده جو من التفاؤل بقرب الانتهاء من المشروع .



وأضاف المحافظ أن إجمالي عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة قد بلغت 3209 مشروعات بالمرحلة الأولى من المبادرة في 28 قطاعا لخدمة 3ملايين مواطن من أهالي 192 قرية بنطاق 5 مراكز مستهدفة ، بالإضافة إلى مشروعات المرحلة الثانية في 102قرية بمركزي سمالوط وبني مزار لخدمة مليون و500 ألف مواطن.



وفى لفتة انسانية ، استوقف المحافظ خلال زيارته أحد المواطنين من ذوى الهمم من ابناء قرية تانوف ،مستمعاً الى كافة احتياجاته ومتطلباته، مكلفاً وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم مساعدة إنسانية عاجلة له من التكافل بما يُسهم في التخفيف عن كاهله ومراعاة ظروفه الاجتماعية.



رافق المحافظ خلال زيارته، النائبة اميرة الحداد عضو مجلس النواب ، الدكتور رجب قياتى رئيس المركز و ممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي والدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، مسئولي التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

