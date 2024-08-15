محافظ المنيا يتابع مشروعات حياة كريمة بـ"ديرمواس" ويوجه بتطوير مدرسة

المنيا-حسن عبد الغفار

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، صباح اليوم، عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة ديرمواس ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمتابعة الدورية لأعمال تنفيذ المشروعات لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد تحقيقا للصالح العام للمواطنين.



استهل المحافظ جولته، بتفقد مركز تنمية الأسرة بقرية كفر خزام والمنفذ ضمن مبادرة حياة كريمة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي والمقام علي مساحة 1160 م 2 بتكلفة قدرها 14 مليون جنية ، حيث استمع المحافظ الي شرح تفصيلي للمركز والذي بلغت نسبة تنفيذه 95% وجاري الانتهاء من كافة الاعمال والتجهيزات ليخدم حوالي 15 الف نسمة من ابناء القرية والقري المجاورة ( التل الغربية – منشأة سمهان - منشأة خزام الغربية)، ويتكون المبني من طابقين يضم الدور الارضي واول علوي( حضانة - فصل محو امية - صالة العاب – ورش تدريب مهني – معرض مفتوح – مركز تخاطب – مركز مودة – عيادة علاج طبيعي – عيادة تنظيم اسرة).

كما تفقد اللواء "كدواني" المجمع الزراعي بمنشأة سمهان ( انشاء جديد )علي مساحة 350 م2 وبتكلفة قدرها 5 مليون جنية وبلغت نسبة التنفيذ 98 % وجاري الانتهاء من كافة الأعمال تمهيداً للتسليم ، حيث سيخدم المجمع المزارعين والفلاحين من اهالي قري ( التل الغربية – منشأة سمهان - منشأة خزام الغربية)، ويحوي المجمع (جمعية زراعي – مكتب ارشاد زراعي – وحدة بيطرية) .

وخلال زيارته لمركز ديرمواس استمع المحافظ الي المواطنين من ابناء قري المركز مكلفًا رئيس المركز بالتنسيق مع الوحدة المحلية لدارسة كافة الطلبات والشكاوي المقدمة وتلبية كافة احتياجاتهم خاصة في الامور التي تمس حياتهم اليومية.

كما زار المحافظ ، مدرسة عبد العليم بك سمهان الابتدائية المقامة علي مساحة 400م2 ومكونة من 5 فصول حيث اصدر المحافظ تكليفاته الي مدير فرع هيئة الابنية التعليمية ورئيس المركز بتسخير كافة الامكانيات والدعم اللازم لتطوير ورفع كفاءة المدرسة بالكامل من( فصول – معامل - دورات مياه – مكاتب ادارية ) لخدمة الطلاب من قرية سمهان.

رافق المحافظ خلال جولته، النائبة أميرة الحداد عضو مجلس النواب والدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس ، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، ومسئولي التفتيش المالي والاداري بالمحافظة.

