محافظ القليوبية يوجه بحل مشاكل مصانع منطقة الصفا الصناعية بالخانكة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمنطقة الصفا الصناعية بمدينة الخانكة شملت المرور على 3 مصانع ومحطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة الصفا، حيث تقع منطقة الصفا الصناعية بمنطقة عرب العليقات بمدينة الخانكة على مساحة 142 فدانا، وبها مصانع مقامة على صناعات المسابك وتشكيل المعادن إذ تحتوي على 59 مصنعا.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، واللواء محمد الصحصاح رئيس مركز ومدينة الخانكة، وهانم البيطار المشرف العام على المناطق الصناعية.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة الصفا الصناعية، وهي تعد محطة معالجة ثنائية بطاقة 1500 متر3/ اليوم، بتكلفة 65 مليون جنيه، ويتم تنفيذها تحت إشراف الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، موجها للقائمين على المشروع بالالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت وذلك لخدمة المصانع المقامة بالمنطقة.

كما تفقد المحافظ، مصنع الصفوة لإنتاج الفحم النباتي مكمورة فحم صديقة للبيئة والمقام على مساحة 2500 متر بقيمة إنتاجية سنوية بلغت 16 مليون جنيه وتعمل بعدة أفران غير ملوثة للبيئة المحيطة، وتعمل حاليا على الإنتاج المحليـة كما تفقد شركة للصناعات المعدنية، والتي تبلغ مساحتها 37 ألف متر مربع والتي تقوم بإنتاج المسابك، حيث وجه المحافظ خلال تفقده للمصنع بتشكيل لجنة من إدارة الاستثمار بالمحافظة بفحص مشاكلهم والعمل علي حلها.

واستكمل "عطية"، الجولة بتفقد مصنع للتجارة والتصنيع والاستيراد والذي يقوم بتشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة، والمقام على مساحة 9667م2، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية 3000 طن سنويا.

وأكد، أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم لهم، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بالدرجة الأولى على تشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين لتوفير فرص عمل للشباب خصوصا من أبناء القليوبية، مشيرا إلى أن القليوبية لا تدخر جهداً في مد جسور التواصل مع كافة المنشآت الصناعية والإنتاجية وتقديم كافة أوجه الدعم لتنميتها والارتقاء بجودة منتجاتها بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد 113 عمارة، و59 عمارة بعرب العليقات بمركز ومدينة الخانكةـ، وأثناء جولته التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث مستمعا لمطالبهم وشكواهم ومقترحاتهم من ساكني عمارات 113 و59 عمارة، وعلي الفور وجه المحافظ برفع القمامة بمحيط العمارات أولا بأول مع وضع صناديق للقمامة، مع استكمال أعمال الرصف ببعض المناطق داخل محيط 113 عمارة، موجها بتوفير سيارة رش الباعوض يوميا بمحيط تلك العمارات.

واختتم المحافظ، الجولة بمتابعة إصلاح عدائه خط الصرف أمام مدرسة الشهيد أحمد راضي الثانوية بمنطقة القلج، بحضور كل من المهندس شعبان العبسي مدير عام صرف القليوبية، والمهندس محمد خالد مدير فرع المياه بجنوب الخانكة، حيث تم الدفع بـ4 بدلات للتحويل لمصرف البلبيسي، كما استمع المحافظ لمطالب وشكاوى المواطنين ومنها (إنشاء سوق نموذجي بدلا من الأسواق العشوائية ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بمحيط مصرف بلبيس - ورصف الشارع الرئيسي بالقلج من أمام موقف الأتوبيس حتي مستشفي الصدر الخانكة).

وأكد عطية، أن هدفه الرئيسي إرضاء المواطنين وحل مشاكلهم والذي لن يتم إلا من خلال التواجد في الشارع والعمل الميداني للوقوف على المشكلات على الطبيعة ومعرفة احتياجات المواطن على أرض الواقع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .



الاستماع لشكاوى المواطنين



المحافظ خلال الجولة



تفقد منطقة الصفا الصناعية بالخانكة



جانب من الجولة



خلال الجولة بالمصانع



محافظ القليوبية خلال الجولة



محطة المعالجة بالمنطقة الصناعية بالصفا